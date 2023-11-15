丰田澳大利亚公司展示了一款配备氢燃料内燃机的HiAce 货车原型，该原型车将成为本月晚些时候开始的客户试点计划的一部分。此外，丰田透露，该技术正在考虑用于大型车辆，包括陆地巡洋舰，增加混合动力辅助是未来的选择之一。

丰田早在 2017 年就开始开发氢燃料内燃机，GR Corolla和 GR Yaris 的原型机将于 2021 年问世。现在，该计划已扩展到包括更大的车辆和动力系统。选择 HiAce 而不是 Land Cruiser 作为第一批原型车的原因是货车的特性，使得改装对内部空间和有效载荷的影响最小。另一个原因是轻型商用车的航程要求有限，通常用于短时间“返回基地”商业运营。

该原型车配备了涡轮增压 3.5 升 V6 发动机的改进版本，该发动机在某些市场上也被 Land Cruiser Series 300 和雷克萨斯 LX 使用。由于采用了新的直喷系统，该工厂改为燃烧压缩氢气而不是汽油。

转换后，发动机可产生 161 马力（120 千瓦/163 马力）和 354 牛米（261 磅英尺）的扭矩，通过 10 速自动变速箱将动力传输至后轴。这些数字使其明显不如汽油动力车型强大，后者可产生 409 马力（305 千瓦/415 马力）和 600 牛米（443 磅英尺）的扭矩。

尽管功率和扭矩大幅下降，但新燃料使发动机更清洁，从而实现“超低”二氧化碳排放。不过，与丰田 Mirai等仅从排气管排放水的 FCEV 不同，氢燃料内燃机会排放少量的氮氧化物 (NOx)。据丰田称，由于采用了选择性催化还原系统，这些排放量已经减少，以满足欧 6 排放法规。

压缩氢气存储在三个氢气罐中，类似于第二代丰田 Mirai FCEV 中使用的氢气罐。141 升（37.2 加仑）的总容量足以在加油站之间行驶 200 公里（124 英里）。这对于商用车来说听起来很有限，但丰田已经在通过增强氢存储、改善燃烧以及可能添加混合动力技术来扩大续航里程。

丰田氢能项目总裁 Mitsumasa Yamagata在接受采访时表示：“该技术有可能应用于大型车辆，包括陆地巡洋舰”。还证实，丰田确实“开始在包括陆地巡洋舰在内的大型车辆上开发该技术”，并补充说“我再说一遍，该技术的优势可以用于包括高牵引和高负载的车辆”。丰田澳大利亚公司总裁兼首席执行官马西奥·卡拉乔(Mattheo Callachor)也承认氢燃料陆地巡洋舰是“一种可能性”，但淡化了这种热情，称这需要“重大工程”。

这款标志性 SUV 的氢动力版本将使其能够保留其越野能力和牵引能力，而无需在研发方面进行大量投资，因为它保留了大部分现有技术。与此同时，排放量的大幅减少将使其能够与一些市场即将出台的更严格的法规保持一致。丰田工程师面临的挑战之一似乎就是空间，因为他们必须弄清楚如何在不影响陆地巡洋舰实用性的情况下添加氢气罐。另一个关键因素是加氢站网络及其在未来几年内扩张的速度。

从 2023 年 11 月下旬开始，澳大利亚公司将在现实条件下对丰田 Hydrogen HiAce 进行测试，以评估该技术并为进一步开发提供反馈。第一个示例将由 CPB Contractors 用于在墨尔本的“大型基础设施项目”上运送工人，随后将用于其他“通勤”和“送货类型”应用。

轻型商用车目前可能处于原型阶段，但该计划的目标是使氢燃料内燃机汽车实现“全面商业化”。丰田没有提供使用该技术的量产产品首次亮相的时间表，但原型机的状态让我们相信这在本世纪后半段是可能的。

氢燃料内燃机开发计划包括在丰田的“多途径脱碳方法”中，同时还投资于碳中性燃料、混合动力、插电式混合动力、电池电动和燃料电池电动汽车。

我们将看到未来越来越多的可持续发展产品出现，而丰田走在了市场化探索的前列。