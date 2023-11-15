工信部今日公布了小米汽车的“证件照”，有 SU7、SU7 Pro、SU7 Max 三款车型。

从图片来看，小米汽车的外观确实跟此前曝光的谍照非常相似，车身线条非常流畅，采用溜背设计，尾部采用贯穿式尾灯，上方还有“xiaomi”拼音 logo，下方带有“北京小米”“SU7”或“SU7 Pro”或“SU7 Max”字样。

值得一提的是，小米汽车的前面使用的就是常见的小米“MI”字样 Logo，并未针对汽车重新设计。

小米汽车可选装侧面翼子板字标、后风窗玻璃字标、ETC、不同外观后视镜、不同天幕玻璃、不同样式前风挡玻璃、激光雷达、不同外观轮辋、涂色卡钳。值得一提的是，侧面翼子板字标和后风窗玻璃字标显示是 Founder’s Edition，暗示新车将推出“创始人版”车型。

部分车型标配主动式尾翼。

申报信息显示，小米汽车产品商标为小米牌，企业名称为北京汽车集团越野车有限公司，注册地址为北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地同心路 1 号，生产地址为北京经济技术开发区环景路 21 号院。

小米汽车 SU7 长宽高为 4997mm*1963mm*1455mm，轴距为 3000mm。小米汽车 SU7 Max 长宽高为 4997mm*1963mm*1440mm，轴距为 3000mm。

小米汽车 SU7 搭载襄阳弗迪电池有限公司的磷酸铁锂电池，电机功率为 220KW，最高车速 210 公里 / 时；SU7 Max 采用宁德时代三元锂离子电池，搭载前后双电机，功率分别是 220KW 和 275KW，最高车速可达 265 km/h。

此前有消息称，位于北京经开区的小米汽车工厂已经开始小批量试生产，目前已经生产数十辆，计划在 12 月开启批量生产，明年 2 月上市。