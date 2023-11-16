虽然上周发布的苹果 iOS 17.1.1 系统修复了 iPhone 15 在宝马车内无线充电的问题，但是对于通用汽车的用户来说，这个问题并没有得到解决。一些通用汽车的用户在 Reddit 和其他在线论坛上反映，他们在升级到 iOS 17.1 后，无法在车内使用无线充电板给 iPhone 15 充电。

在收到众多投诉后，苹果终于承认了上个月一个影响 iPhone 15 用户在部分宝马车内无线充电的 bug，该 bug 还会暂时禁用 iPhone 15 的 NFC 功能，比如 Apple Pay，苹果在上周推出的 iOS 17.1.1 系统中修复了宝马无线充电问题。

然而与此同时，通用汽车的用户却表示，他们在升级到 iOS 17.1 后，就无法在车内使用无线充电板给 iPhone 15 充电了。在 Reddit、通用汽车论坛和苹果支持论坛上，有很多通用汽车用户的投诉。不过，这些问题似乎不影响 NFC 功能。

目前还不清楚这些问题有多普遍，也不清楚具体涉及哪些通用汽车的车型，在网上可以看到 Bolt、Silverado、Sierra 等车型的用户的投诉。

通用汽车的用户表示，上周的 iOS 17.1.1 系统并没有解决他们的无线充电问题，目前的 iOS 17.2 测试版也没有。有两位通用汽车的用户称他们联系了苹果的客服，但苹果的回答是让他们去找通用汽车。然而关键的是，这些用户在升级到 iOS 17.1 之前都可以正常使用无线充电，所以这显然是和这个系统更新有关。