根据 data.ai 发布的 2023 年 10 月海外新应用下载榜，本期共有 11 款新游戏应用，3 款新非游戏应用下载量突破 100 万。榜单第一名分别是模拟游戏 Gacha Life 2，以及VPN加速器 butter VPN。

2 款中国发行商手游海外首秀

海外新游戏下载榜Top10中，模拟游戏共占据 4 款，包括第 1 位的 Gacha Life 2。这款游戏是 Lunime 旗下 Gacha Life 的续作，首部作品截至 2023 年 10 月已获得超 1.31 亿全球下载量。Gacha Life 2 延续了系列特有的2D动画风格，并新增了更多角色以及装扮道具，推出首月下载量已超过 6300 万次。美国、巴西是目前受众最大的两个市场。

下载榜单第2、3名分别 Reverse: 1999（重返未来：1999）、Dungeon Hunter 6（地牢猎手6）均为中国发行商发行手游。重返未来：1999 是深蓝互动研发的一款复古风策略RPG手游，其今年 5 月 31 日首次在国内上线，便立刻登顶 iOS 手游下载榜，足见其热度。在国内取得不俗成绩之后，游戏终于在 10 月 26 日全球发行，并在 1 周之内累计获得 1600 万下载。凭借英伦复古画风的独树一帜，以及合成卡牌作战的策略玩法，该游戏在欧美与日韩均表现出不错的人气。GOAT Games 新发行的ARPG手游 地牢猎手6 是由Gameloft授权的该系列游戏续作。截至 2023 年 10 月 31 日，该游戏已获得超 650 万下载量，并在发行首日成功拿下美国 iOS 动作游戏下载榜以及 Google Play 角色扮演游戏下载榜一位。

其余游戏排名详情请参考榜单图片。

本期海外新非游戏应用仅 3 款，分别为 butter VPN（VPN/网络加速器应用）、Tides VPN（VPN/网络加速器应用）以及 Drawing – Draw, Sketch & Trace（图形与设计应用）。

国内资讯

本期国内共有超 40 款新游上架 iOS App Store，其中下载量排名前三的游戏分别为 Echocalypse（绯色回响）、依露希尔：星晓 以及 山河之志。绯色回响 是游族旗下的一款二次元团队养成战斗RPG手游，其从去年便开始陆续在日本、港澳台以及东南亚市场上线，并在日本实现超 2400 万美元营收。此次回归国内市场表现不错，在今年 10 月份 iOS 平台已累计获得超 70 万下载。依露希尔：星晓 是由Bilibili发行的一款3D即时策略战斗卡牌手游，尽管玩法算不上创新，但独特的剧团背景设定以及优秀的美术展现还是吸引来不少玩家体验。三国背景一直是国内重度游戏的热门主题，山河之志 便属于其中之一。该SLG游戏由浩凡网络发行，请来唐国强作为代言推广游戏，这也是SLG游戏常用的推广方式。目前，该游戏在 10 月总下载量达到 66 万次。

新发行游戏下载量第 4 至 10 位分别为 石器时代：觉醒（MMORPG）、七人传奇：光与暗之交战（团队战斗RPG）、勇士与冒险（MMORPG）、宿命回响：弦上的叹息（团队战斗RPG）、闪亮的你（偶像训练模拟）、劲乐幻想（音游） 以及 龙迹之城（MMORPG）。

应用方面， 14 款应用上架 iOS App Store。在短剧浪潮的催生下，广州行动互娱推出了一款独立短剧应用 欢乐短剧 ，内容涉及古装、现代都市、逆袭等多个题材与风格，并在上线短短一周成功获得 30 万下载用户，跻身本期下载量最高的应用。