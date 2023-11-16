OPPO公布了自研的潘塔纳尔智慧跨端系统的最新成果，正式推出自主训练的大模型 AndesGPT，同时发布全新 ColorOS 14，以及在开发者生态共建、健康领域的全面探索。OPPO互联网事业部总裁赵梁表示：“‘引领全球移动科技，创造极致美妙体验’是 OPPO一直坚持的理念。我们始终围绕着人深层次的需求，持续进行技术研发和产品打磨。”

十年破壁前行，为6亿用户带来智慧流畅新体验

作为 ColorOS 十年之作，ColorOS 14在潘塔纳尔系统、AndesGPT、ColorOS 超算平台三大技术加持下，进一步打破数据与服务的壁垒，带来以人为中心的智慧流畅新体验。

得益于潘塔纳尔系统与 AndesGPT ，全新 ColorOS 14 围绕效率提升和专属服务打造出一系列创新体验：全局融合创作，用户通过识屏采集和闪速抠图功能，可快速提取文字、图片、链接等内容；新增的中转站功能，支持将各处提取的内容集中存放，还具备在手机、电脑、平板上一端存入、多端调用的能力；OPPO与微软达成 Phone Link 战略合作，在 ColorOS 14 系统层面集成，手机无需额外下载任何应用即可与 Windows 电脑无缝互联；文件随心开功能则支持 CAD、Keynote 等多种格式文件，突破系统壁垒，让移动办公更高效、便捷。

OPPO ColorOS 设计总监陈希

在 ColorOS 14 上，泛在服务带来了全新交互方式——流体云，实现轻量化、多模态、跨设备的出色体验，从人找服务到服务找人。流体云可以根据服务状态和信息优先级，以气泡、胶囊、卡片三种形态，进行有主次、有节奏、跨设备的实时提醒，既不过度打扰，又不会让用户错过重要信息。流体云还支持智能识别，当检测到用户复制特定内容时，会自动弹出卡片，一键直达，省去切换APP的繁琐步骤。除了流体云，ColorOS 14 还带来了更丰富的泛在服务，覆盖国内、境外出游场景，根据出游的不同需求，提供一站式的智慧出游体验。

在 AndesGPT 的赋能下，小布助手智慧体验实现大幅进化。全新小布用机助手，目前已覆盖400多项高频用机设置项，不仅能进行更加自然流畅的对话，解答手机各类功能和设置疑惑。小布助手还能提供对话式的内容创作服务，日程管理、通话摘要也能轻松完成。

ColorOS 14打造智慧互融体验

在流畅方面，ColorOS 14 进一步深入软硬芯协同，再度升级的 ColorOS 超算平台将算力精细化调校延展到硬件底层，结合内存基因重组技术和焕新存储技术，将用户体验从单场景极限快推向全场景稳定快。结合 OPPO 人因研究，ColorOS 14 从海量的调研数据中提炼出启动、切换、滑动、加载、传输、显示等影响流畅性的 6 个关键环节，表现出一致的稳定流畅。ColorOS 14 甚至将数据测试样本量增加至 100 万次，即使在 100 万次启动下，流畅表现依旧稳定。

用户的隐私安全同样是 ColorOS 一直关心的问题。目前 ColorOS 已获得了 MDFPP、ioXt Android Profile 等多项业界高等级权威认证。全新 ColorOS 14 还为用户带来了一些新的隐私保护工具，比如隐私水印功能，当识别到身份证、护照、营业执照等敏感图片时，系统自动提示用户一键添加保护水印，确保不会被随意滥用。对于照片和视频的使用权限，ColorOS 14 新增“单次使用时询问”选项，当应用询问使用权限时，用户可以选择仅授权特定的照片和视频，最大程度保护隐私安全。 ColorOS 14 全方位、全链路的为用户的隐私安全保驾护航。

OPPO宣布，OPPO Find X6 Pro、Find X6、Find N2、Find N2 Flip、一加 11、Reno9 Pro 6 款机型将于今天首发升级正式版。发布即升级，让更多用户第一时间感受 ColorOS 14 的创新体验。

全新ColorOS 14功能全景

AndesGPT，为每个人打造有用的大模型及智能体

OPPO正式推出 OPPO 自主训练的大模型——AndesGPT。AndesGPT拥有对话增强、个性专属和端云协同三大技术特征，其核心能力聚焦在知识、记忆、工具与创作四大方向。

OPPO还在积极推进产学研联合，共同推进大模型的前沿技术研究——OPPO联合中国科学技术大学成立的智能计算联合实验室，已将大模型技术作为核心研究方向。此外，OPPO还和国内外超过45所重点院校建立了AI相关的合作。未来，AndesGPT 还将面向开发者开放核心的智能体开发平台。

AndesGPT 也为潘塔纳尔系统注入了新的活力。在生成式 AI 技术的加持下，潘塔纳尔系统的用户意图理解和情境感知更准确、泛在服务组装更智能、用户交互更自然。未来，AndesGPT 和潘塔纳尔系统也将继续深度融合，双管齐下，为用户带来更多富有想象力的创新体验。

创新突破 携手全球开发者、创作者持续共建开放生态

过去一年，OPPO持续推动软硬服一体化，目前已携手超 32 万开发者、超 75 万创作者共同服务全球 6 亿用户。OPPO表示将聚焦应用服务、内容服务、出海服务三大领域的能力深度建设，重点发力服务生态，联合合作伙伴为用户提供更智慧便捷的服务体验。

作为首家适配安卓大版本的厂商，OPPO在应用服务领域为开发者提供最新的工具支持，如云测服务、新机适配服务、隐私自动检测服务，并开放智能短信、OPush等能主动与用户沟通的渠道，帮助开发者长效经营。此外，全新推出的 OPPO有数，通过全生命周期的数据分析，支持开发者科学决策。OPPO广告联盟则支持程序化获量和为优质APP定制场景资源，从传统的流量变现模式转变为联运的长效机制，助力开发者持续增长。围绕产品开发、分发运营、分析优化以及变现的各环节，OPPO 为开发者提供全流程的能力支持与服务。

在内容服务领域，OPPO 在乐划锁屏和主题商店两大阵地分别提供更丰富的合作模式和更优的产品体验，助力创作者为用户呈现更好内容的同时，获取更多收益。在出海服务方面， OPPO 提供的“全场景、本地化、多资源”解决方案，让出海开发者拓展更多增长路径。目前，ColorOS 海外月活用户达到3.4 亿，同比增长30%，OPPO 海外软件商店月分发量达3.9亿，同比增长43%，开发者可以和 OPPO 一起，让更多更好的产品服务走出国门。同时，OPPO 还将联合海外开发者为中国内地出境用户提供即时全面的当地服务推荐，带来更便捷高效的用户体验。

更为重磅的是，在本次大会上，OPPO 宣布将依托潘塔纳尔系统深度赋能，携手合作伙伴打造全新服务生态，并从服务分发、体验设计、能力支持三方面全面服务开发者。首先，ColorOS 场景全面开放，涵盖流体云、桌面小布建议等 40 多个阵地，日曝光量达 20 亿+。以美团为例，依托ColorOS全场景触达及潘塔纳尔智慧跨端系统越用越精准的情境感知能力，美团外卖卡片的点击率提升200%、次留率提升100%、访购率提升200%。其次，服务体验设计全面升级，流体云支持实时活动“实时展示”，小布建议推荐卡主动推荐用户需要的服务，且支持手机、手表、车机等智能设备间服务随人流转。最后，服务生态开放了更完善的能力与服务，在潘塔纳尔系统开发框架、开发者IDE、服务搭建平台等开发套件及首次发布的潘塔纳尔系统开发者手册和丰富的文档指引的支持下，开发者一次开发就能实现多模态、多入口、多形态快速适配，开发工作量最低至1人天。2024年 OPPO 引力计划还将投入 20 亿资源，全面助力服务生态开发者高质量发展，OPPO期待更多开发者加入，共同拥抱服务分发的新时代。

科技为人、以善天下是OPPO的使命，因此，OPPO始终将用户的健康作为坚定不移的努力方向。近年来，OPPO在健康领域持续深耕，围绕运动健康、心血管健康、睡眠健康，构建了大量自研软硬件底层技术，并将这些技术成果逐步落地到手表、手机、创新健康产品及相关软件等软硬件产品中。基于高质量的用户健康数据，OPPO还带来了Research平台最新进展，联合专业医疗机构与高校，开展了一系列的研究与孵化项目，包括健康生活方式训练营、认知健康研究、血管健康研究和即将发布的睡眠健康研究。

在运动健康领域，自研OPPO Sense运动健康算法迎来全面升级，运动心率算法2.0让运动监测更加精准，首发专业羽毛球模式、新增专业跑姿模式；围绕心血管健康领域的研究，通过顶级医疗科研合作，OPPO 联合生态伙伴共同打造健康生活方式训练营，从运动、饮食和睡眠三个维度入手，帮助用户达成控制血压的目标；针对睡眠健康领域，也实现了手表+手机多传感器鼾症风险监测功能，已在 IEEE EMBC 年度会议上发表，行业领先。此外，OPPO下一步还将在Research平台上发布解决慢性失眠问题的研究项目。

通过自研底层技术、产品以及研究项目，OPPO希望成为个人及家庭健康的守护者和陪伴者。未来，OPPO希望携手更多开发者与合作伙伴，持续探索、共建开放生态，一同为消费者带来更好的产品与服务。