BeeX是一家总部位于新加坡的水下机器人制造公司，该公司日前表示，已经获得了一笔200万美元的新融资。

根据声明， 本次融资由Earth Venture Capital和ShipsFocus Ventures联合领投，SEEDS Capital、NUS Technology Holdings、Infinita VC参投。BeeX表示，这笔自己将用于加快其在欧洲海上风电场自动检查服务的市场化进程。

BeeX由新加坡国立大学研究人员Grace Chia和Goh Eng Wei于2018年创立，旨在提供可用于海事、能源、国防部门基础设施维护和合规性监控等方面的自主水下机器人解决方案。据介绍，BeeX旗下目前拥有一款名为A.IKANBILIS的悬停式自主水下航行器 (HAUV)——该航行器于22年推出，工作时间可达7小时（BeeX表示这是同尺寸机器中能源最高的规格，且BeeX称其表现优于市场上的现有系统）。

展望未来，BeeX透露，公司的目标是到2024年底推出下一代HAUV产品“BETTA”，以满足日益增长的海上风电检查需求。BeeX称，BETTA将拥有10倍的功率、3倍的耐用性和4倍的计算能力（与A.IKANBILIS相比）。