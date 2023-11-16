英国初创公司瓦特电动汽车公司 (WEVC) 今天宣布了一项有趣的新合作伙伴关系，该公司希望实现其旗舰商用货车eCV1 的生产。在挪威领先工业公司 Hydro 的帮助下，WEVC 希望推出一款由回收铝制成的电动货车，该货车可以使用数十年，并有可能实现闭环生产。

瓦特电动汽车公司（Watt Electric Vehicle Company，简称 WEVC）是一家总部位于英国的电动汽车初创公司，从成立之初就以净零目标为基础，希望开发和交付使用可持续和可回收材料和工艺制造的全新电动汽车。凭借其旗舰 eCV1 货车，WEVC 打算在其电动汽车的整个生命周期内实现成本和二氧化碳排放节约，预计其使用寿命将超过 20 年，而其他商用车的平均寿命为 5-7 年。

海德鲁能够生产低碳铝，其排放量为每吨 4.0 公斤二氧化碳，而世界平均水平为每吨 16.7 公斤，这在一定程度上要归功于在生产过程中使用可再生能源。这种材料与 WEVC 的专利粘合铝 Flex-Tech 架构相结合，最终可以实现显着清洁的电动汽车生产过程。

Watt 相信，当开始生产用于生产的 eCV1 电动货车时，与其他电动轻型商用车 (LCV) 相比，其碳排放量可以减少 50% 以上。Watt 的 eCV1 电动货车的实际测试已经在英国进行，WEVC 准备在 2025 年进行商业生产。原型货车目前配备了 110 kWh 电池，预计续航里程为 310 公里（193 英里）。

展望未来，这家初创公司希望继续最大限度地减少碳足迹，同时开发闭环且经久耐用的电动汽车。