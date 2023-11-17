在 Google 多年的游说与用户和媒体施加的层层压力下，苹果发言人近日向 TechRadar 和 9to5Mac 确认，明年将适配支持富通信服务 / 融合通信（RCS）标准。

苹果声明内容如下：

明年晚些时候，我们将增加对 RCS 通用配置文件的支持，该标准目前由 GSM 协会发布。 我们相信，和 SMS 或 MMS 相比，RCS 通用配置文件将提供更好的互操作性体验。 我们相信 RCS 和 iMessage 一起使用，将继续为 Apple 用户提供最好、最安全的消息传递体验。

iMessage 将继续是 iPhone 到 iPhone 通信的默认方式，RCS 将取代现有的 SMS 和 MMS 标准。不过，短信和彩信在必要时依然可以作为备选方案。

RCS 是新一代消息服务国际标准，电信运营商据此打造的新一代信息服务平台可以让“信息即平台、用户即客户、手机即应用”成为现实。

以智能手机上的原生短信按键为入口，5G 消息支持用户使用图文、音视频、群聊、文件传输、通话中的内容共享等多种富媒体消息，在消息窗口就可以实现搜索、交互、分享和支付等一站式业务体验。

对于习惯使用微信的我们来说，绿色聊天气泡早就成了默认选择。但在流行使用 iMessage 信息的美国，聊天气泡的颜色成为了人们焦虑源之一。

简单点说，在苹果设备上，信息中蓝色的聊天气泡表示双方使用的都是苹果设备，而绿色的聊天气泡表示对方用的是非苹果设备——大概率是安卓手机。绿色气泡意味着你不能和对方一起使用 iPhone 信息中丰富的花样功能，甚至连分享高清图片和参与群聊都成问题。

今年年初，华尔街日报刊登了一篇关于青少年害怕绿色聊天气泡框的文章。随后，美国青少年正在经历的“绿色气泡霸凌”受到了越来越多关注。无法加入同学们的群聊游戏而遭到排挤、约会中无法使用 iMessage 中的趣味功能而遭到嘲笑。