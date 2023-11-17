data.ai 发布了 2023 年 10 月中国游戏厂商及应用出海收入 30 强榜单，以下是详细内容：

2023 年 10 月中国游戏厂商及应用出海收入排行榜出炉。米哈游继续领跑发行商收入榜单，点点互动则更进一步，超越腾讯来到第二名。榜单前十中，仅沐瞳科技蹿升 2 名来到第 8，其余均未有明显变化。朝夕光年发行的战棋RPG手游 Dragonheir: Silent Gods 在海外市场表现突出，下载量与收入均较上月有明显增长，加之世界计划：缤纷舞台韩台双服 3 周年庆活动带来的用户支出增长，帮助母公司字节跳动营收上涨 44% ，排名因此上升至第 13。益世界旗下帝国养成手游大老板凭借在日本市场的出色营收表现帮助发行商重回出海收入榜前三十。另一家新入围榜单前三十的发行商为贪玩游戏，旗下Roguelike割草RPG手游 咻咻三国 自 8 月上线便迅速在港澳台地区翻红并持续吸金，帮助发行商最终锁定收入排行榜第 27 位。其余排名上升显著的发行商还包括宝通科技、Tap4Fun、MicroFun、ONEMT、乐元素、4399以及冰川网络。

点点互动排名跻身第二，仅次于米哈游

在4X行军战斗游戏竞争日益白热化的当下，点点互动的 Whiteout Survival 依旧在不断刷新着该品类游戏的上限。data.ai 数据显示，2023 年 10 月期间，游戏海外用户支出突破 6600 万美元，特别是在万圣节活动开启之后，美国等多个市场收入增长显著。从游戏更新时间线可以看到，Whiteout Survival 至少保持着每个月一次的活动更新频率，并在最近上线了宠物功能，由此可见周期性的内容更新对维持用户活跃的重要性。在发行不到一年的时间里，Whiteout Survival 已成为海外同品类游戏中月度用户支出最高的游戏（力压 Evony 与 Age of Origins），点点互动也成功跻身出海游戏发行商收入排名第二，仅次于米哈游。同样凭借4X行军战斗游戏实现收入上涨的发行商还包括Tap4Fun、4399。4399 旗下 Era of Conquest（文明与征服）本月开启日服、韩服以及东南亚服，月度用户支出环比增长 973%。

其余公司榜单情况请参考榜单图片。

2023 年 10 月中国手游出海表现总结：头部手游排行稳定。本期中国手游出海榜单前 30 的产品共在海外市场吸金 6.8 亿美元，环比下降 3.9%。榜单前四名未发生变化，依次为 Honkai: Star Rail（崩坏：星穹铁道）、Genshin Impact（原神）、Whiteout Survival 以及 PUBG MOBILE。崩坏：星穹铁道 在 10 月更新 1.4 版本“冬梦激醒”，海外用户支出达 7700 万美元，环比增长 7.5%，继续稳坐收入榜榜首；原神 延续 9 月新版本的红利以及 3 周年庆活动的热度，实现海外营收 6800 万美元，保持第二。

本期有 2 款手游在日本市场表现突出，分别为 Blue Archive（蔚蓝档案）、Knives Out（荒野行动）。蔚蓝档案 于 10 月 24 日在日服推出“某科学的青春记录”活动，当日便实现 250 万美元营收。荒野行动 本期迎来 6 周年庆，不仅新增了周年庆补给包等丰富资源，而且在 10 月 31 日开启“新世纪福音战士”梦幻联动，使日服月度营收环比增长达 32%。两款游戏均较上月排名上升 4 名，最终来到第 13、15 位。

本期入围榜单前三十的新游为朝夕光年于 9 月发行的战棋RPG游戏 Dragonheir: Silent Gods，这也是继 MARVEL SNAP 之后发行商成功发行全球的又一力作。凭借精美的欧美暗黑系画风，游戏在美国、韩国等多个市场表现出色，并成功跻身出海手游收入榜第 22 名。

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