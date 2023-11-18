2023广州车展仰望发布会在广交会展馆A区2楼4.2号馆仰望展台举办，仰望超跑平台暨易四方概念车发布，仰望U8豪华版、仰望U9和易四方概念车在车展主舞台亮相。易四方概念车没有传统转向器、也没有传统制动装置，通过驱动、制动、转向三合一技术，不依赖传统机械机构实现制动、转向，实现了整车级安全冗余能力，安全冗余，绝不多余。

回望年初，易四方以开创者的姿态惊艳面世，以四电机独立驱动为核心，创造了全新的汽车动力形态。9月份，仰望U8豪华版上市，易四方走向市场，正式接受用户的检验。作为领先一个时代的颠覆性技术，易四方突破了现有汽车架构的限制，实现了极致安全、极致性能和极致体验，开创了新能源汽车安全的新高度，为用户带来了生活出行的无限可能。

易四方具备驱动冗余、电源冗余、制动冗余和转向冗余，四大整车级冗余能力。驱动冗余方面，通过四电机独立驱动，即使车辆仅有单个电机能够工作，依然能够保持车辆基本行驶能力。电源冗余方面，在易四方插混平台上，还可以实现动力电源和低压电源的双冗余。

易四方制动冗余，通过建立四轮独立驱动车辆运动学及轮胎力学模型，能够精准计算每个轮子与地面的最大摩擦力。四台220-240kW的大电机通过精准的电机扭矩和转速控制，搭配功率型刀片电池，新型碳化硅电控和先进的热管理技术，实现最大制动减速度1g。通过四个车轮的独立制动调节，在制动过程中实现不失控、不抱死，做到快、稳、准。

易四方转向冗余，通过方向盘转角识别驾驶员的转向意图，根据四电机差动扭矩与车辆转向特性控制模型，获得该转向特性下的四轮目标扭矩，通过电机扭矩和转速的精准控制，实现与普通转向系统相近的转向效果。最小转弯直径12米；18m的蛇形绕桩试验中，最大通过车速60km/h。

比亚迪股份有限公司副总裁、产品规划及汽车新技术研究院院长杨冬生表示，易四方这一颠覆性技术平台，可实现四电机独立驱动，首创了行业驱动冗余、电源冗余、制动冗余和转向冗余四大整车级冗余能力，实现了驱动、制动和转向三合一。通过易四方技术持续创新和迭代，我们能够不断拓宽整车安全边界，将汽车安全推向全新高度。安全冗余，绝不多余。

易四方安全冗余技术，在行业内开创了底盘与动力技术融合控制的全新方向，是汽车安全领域的又一座里程碑。目前，制动冗余和转向冗余尚未在量产车型中搭载应用。未来，仰望将对该技术持续优化，以期在功能量产时，做到性能和体验双优。

仰望超跑平台：仰望极致技术从旷野迈入赛道

在2023上海车展上，仰望发布了专属于高端新能源汽车的架构——仰望架构，涵盖了易四方、云辇、刀片电池、超级车身、智能座舱、智能辅助驾驶六大核心技术。基于这六大核心技术，仰望架构可以像魔方一样灵活组合，实现对户外越野、赛道、城市等多场景的覆盖。

仰望U8豪华版首次应用了仰望架构下的仰望越野平台，越野平台赋予了仰望U8极致产品力和前所未有的驾驶体验。仰望架构下的超跑平台在本届广州车展上也正式发布，仰望的极致技术从旷野迈入赛道。

得益于比亚迪20年来在新能源汽车领域的技术积累，仰望超跑平台不仅能提供极致的性能，还能为更安全、更豪华、更智能的驾驶体验提供强有力的支撑。仰望超跑平台带来了性能革新、气动革新、安全革新和座舱革新四大全新变革，首款搭载该平台的仰望U9将全方位改写超跑的驾驶体验。



仰望U9：超跑平台首款车型

以四电机独立驱动为核心的易四方，为仰望U9提供了超1300匹的强悍马力。四轮独立扭矩矢量控制，让仰望U9具备极佳的过弯能力。在赛道实测中，仰望U9瞬时最大侧向加速度达到1.7g，不足转向线性区达到0.72°/g，这让车辆的过弯控制更加从容、精准。

以横、纵、垂向 融合控制为核心的云辇系统，为仰望U9提供了前所未有的驾驶操控体验。在赛道驾驶时，车辆的质心高度可降低至393mm；加速俯仰梯度降低33%；制动俯仰梯度降低20%；稳态侧倾梯度降低17%，车身姿态始终保持稳健。在城市驾驶时，车辆离地间隙最大可升高至145mm，能够轻松通过障碍物。低速通过减速带等脉冲路面时，垂向加速降低30%。仰望U9集运动性与舒适性于一体，真正做到了可街可赛。

仰望U9在空气动力学性能方面实现了新的突破，创新性地采用了“太空梭”式型体布局和“时空隧道”风道布局，把美学与性能完美结合。整车配置了12组主被动空气动力学套件，如气动前铲、大尾翼、主动扩散器等。主动尾翼和主动扩散器可根据车速智能调节风阻和下压力，适应不同驾驶场景。

仰望超级车身融合了超级碳舱、全新一代CTB、超混结构三大创新技术，为仰望U9的极致安全带来了全新突破。整车扭转刚度达到 54425N·m/°，整车轻量化系数更是突破行业极限，首次做到1以内，达到 0.95。

仰望超跑平台策划了最严苛最苛刻的安全测试工况，在超过全球安全碰撞标准以外，还针对超跑策划了钻卡、磕底、翻滚等极限特殊工况。投入了超过100台安全测试车辆，开展了96种安全工况测试。目前，仰望对技术的测试验证还在持续进行中。

广州车展现场，仰望U9首度公开内饰，向公众展示了极具科技感和运动感的座舱。仰望U9的运动座椅引入了主动侧翼调节功能，使用麂皮全包覆和大面积碳纤维，尽显赛车级运动氛围与豪华质感。仰望Link搭载多块智慧屏幕，让超跑更加智能，配合证据系列的顶级音响，给用户带来殿堂级视听享受。

超跑承载了人类追逐更高速度的梦想，也代表着汽车性能的天花板。作为中国首个百万级高端新能源汽车品牌，基于超跑平台，仰望深入探索用户需求，希望让更多人体验到极致的超跑性能与赛车文化。

从易四方、云辇技术的问世，到易四方概念车落地；从仰望U8豪华版下线交付，到百万级纯电性能超跑U9技术发布，仰望以颠覆性技术打造品牌与产品，持续创新、不断更迭，为用户带来前所未有的极致产品和生活出行新体验。