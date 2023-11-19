商用电动汽车初创公司 BrightDrop 现已成为通用汽车的一部分，因为通用汽车希望加强与该公司的整合。

BrightDrop 在通用汽车的创新实验室诞生，在过去三年中一直是通用汽车的全资子公司。这种结构使其能够像科技初创公司一样运营，同时获得通用汽车的制造专业知识。展望未来，它将不再作为通用汽车的子公司运营，而是成为通用汽车的一部分。该汽车制造商表示，这将使车队客户受益，并让他们能够通过 GM Envolve 获得单点合同。

在成立后的短短三年内，BrightDrop 已为 FedEx、Ryder 和 DHL 等客户推出了 Zevo 400 和 Zevo 600 电动送货车。并入通用汽车还将将该公司的商业数字解决方案业务 BrightDrop Core 纳入通用汽车现有的软件和服务组织。

通用汽车在一份声明中表示：“随着 BrightDrop 的成熟，我们现在将这种精神带回通用汽车，以便我们的工作更加高效，而 BrightDrop 的创业精神可以帮助推动通用汽车商业客户的进一步成功。”

通用汽车将首先考虑从 2024 年春季开始扩大 BrightDrop Zevo 车型的规模生产，因为该公司已完成将其位于加拿大的 CAMI 组装工厂转变为专门生产全电动商用运输车辆的工厂。

BrightDrop 的 Zevo 400 和 Zevo 600 均基于通用汽车的 Ultium 平台，分别提供约 400 立方英尺（16,990 升）和 600 立方英尺的货物空间。该公司预计到 2025 年，CAMI 装配厂每年将生产约 50,000 辆电动货车。