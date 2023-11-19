保时捷正在对德国祖文豪森工厂进行重大改造，以适应即将推出的 718 电动跑车和 Macan EV 动力系统的生产。该公司将投资超过 2.5 亿欧元对该工厂进行翻修，目前该工厂生产两门跑车和保时捷 Taycan。

自 2022 年 11 月以来， 718 Boxster 的电动替代品已开始进行测试，但这家斯图加特汽车制造商尚未承诺该平台的发布日期。我们还没有在野外看到硬顶版本（又名 Cayman）。保时捷在扩大其电气化产品组合方面遇到了严重的延误，Macan EV 被多次推迟——据称是由于更大的 VAG 电动产品组合中的软件问题。

Macan EV 实际上不会在祖文豪森生产，但它的电动机会。718 Boxster（可能还有 Cayman）电动车将与 911 以及 718 系列的燃油型号一起在同一装配线上下线。保时捷尚未承诺其任何燃油车辆的逐步淘汰日期，并表示只要客户需要且排放法规允许，计划生产一定数量的 ICE 911 跑车。虽然电动 718 最终将取代这款跑车的 ICE 版本，但两个版本的生产似乎可能会有一段明显的重叠期（Macan 似乎也会出现这种情况）。

其他升级包括用自动滚动升降车 (AGV) 取代工厂生产线的传统传送带装配线，为工厂布局提供更大的灵活性和适应性，同时提高效率。保时捷还增加了更多的质量检查点，并升级了一些现有的质量区域，例如声学测试平台，以更好地满足电动汽车的独特需求。