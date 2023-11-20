起亚周五在中国推出了新款EV5 电动 SUV。EV5 的起价约为 2 万美元（149,800 元人民币），预计将与包括特斯拉 Model Y 在内的市场领导者展开竞争。

起亚能否在全球最大的电动汽车市场竞争？这家韩国汽车制造商希望通过其新款紧凑型电动 SUV 来实现这一目标。起亚于八月正式推出了 EV5，这是一款适合家庭使用的电动 SUV。8月25日在中国开放预订后，起亚透露价格将远低于预期。

起亚的电动 SUV 将与比亚迪等领先企业的低成本电动汽车竞争。比亚迪凭借海豚电动掀背车和元Plus等经济实惠的电动汽车主导着市场。EV5 采用起亚全新的“Opposites United”设计，包括坚固、四四方方的外观和强大的挡泥板。您会注意到前面的新“虎脸”格栅取代了起亚标志性的“虎鼻”格栅。车辆的三维“星图照明”进一步强调了SUV的激进设计。

起亚表示，由于千禧一代将 SUV 用作“额外的房间”，因此 EV5 的内部设计更像是家庭休息室。后推的 D 柱延伸了内部空间。同时，折叠式后排长凳提供了极大的灵活性，并在地板下提供了额外的存储空间。

EV5 配备了起亚的联网汽车导航驾驶舱 (ccNC)，具有全景宽显示屏。其中包括双 12.3 英寸仪表盘和信息娱乐系统以及 5 英寸气候控制显示屏。

起亚的内饰保持简洁，按钮很少，营造出极简主义的感觉。相反，四个隐藏的硬键位于中央 AVNT 屏幕下方。