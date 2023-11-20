data.ai 发布了 2023 年 10 月中国非游戏厂商及应用出海收入 30 强榜单，以下是详细内容：

2023 年 10 月中国非游戏厂商及应用出海收入排行榜出炉，发行商榜单前十无变动，前两位依次为字节跳动、欢聚集团。明日虫洞科技于今年 8 月在海外正式上线一款语音聊天室应用 aMurmur，并在印度、印尼等市场逐渐扩大用户群，收入随之增长，本期排名上升 2 位，来到第 15。Appxy旗下包括 Pocket Expense 6 在内收入支出记录应用收入小幅增长，帮助厂商入围收入排行榜前三十。其余排名提升明显的厂商包括影笑科技、TP-LINK、万兴科技、Luoke、棒糖科技以及哔哩哔哩。

字节跳动、欢聚集团收入再提升

字节跳动在本期收入环比增长 4%，主要得益于旗下短视频应用 TikTok 的持续增长。据 data.ai 数据显示，应用在美国、日本、巴西、印度尼西亚等多地依旧保持着百万级用户增长。用户支出方面，美国顺利突破 1.1 亿美元营收，日本增长率高达 26%，新兴市场譬如沙特阿拉伯、巴西增长率也同样达到 4%、5%。

欢聚集团同样依靠旗下短视频应用 Likee 实现收入环比增长 4%。该应用在中东地区（尤其是沙特阿拉伯）表现最为亮眼。实际上，Likee 在多个中东市场下载量与收入均仅次于 TikTok，且在沙特阿拉伯用户支出涨幅甚至超过 TikTok。发行商旗下在线直播应用 Bigo Live，尽管在中东市场用户支出略有下降，但在欧美地区表现出稳健增长。

其余公司榜单情况请参考榜单图片。

2023 年 10 月中国非游戏应用出海表现总结：短视频应用吸金势头强劲。本期榜单前两名依旧为为 TikTok、BIGO LIVE。其中 TikTok 海外营收再次迎来增长，涨幅达到 4.1%。另一款短视频应用 Likee 增长表现更加明显，海外用户支出环比提升 37.2%，排名顺势跃升 2 位至第 7。此外，照片编辑应用 Meitu 在泰国市场迎来一波收入增长，期间万圣节妆造话题引来不少女性用户参与分享。语音聊天室应用 SUGO 持续在中东地区扩大市场，用户支出环比增长 5.9%。

其余应用榜单情况请参考榜单图片。