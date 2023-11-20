第376批工信部《道路机动车辆生产企业及产品公告》正式发布了此前公示过的极越01 U型方向盘增配方案。该公告的出炉意味着在极越01概念车上与35.6英寸大屏同时亮相的U型方向盘现已获批，可以在销售量产车辆时提供相关选装方案。

至此，极越01的U型方向盘和3D无界一体化大屏终于可以完美合体，给用户提供更加纯粹的汽车机器人智能交互体验。为了回馈用户，极越宣布将对2023年锁单的用户提供U型方向盘的免费更换，用户也可以自由选择圆形还是U型方向盘。

U型方向盘的合规上车对用户体验而言意义重大，独特的物理造型对35.6英寸的3D无界一体化大屏毫无遮挡，通过适配专属的UI界面，用户可以获得更开阔的交互视野，给予车内乘客更沉浸式的座舱体验。

基于开阔的交互视野和强大的软件开发能力，这套U型方向盘+35.6英寸无界大屏的「黄金组合」将拥有无限的想象空间，极越会持续OTA不断地为用户带来更具未来感的交互体验和功能创新。

极越01的U型方向盘支持方向盘迎宾，用户上下车时，方向盘可自动抬起到最前位置以留出最大空间，配合座椅移动，为用户营造最舒适的上下车体验；方向盘位置记忆则支持不同账号下的个性化设置需求，满足家人不同的用车习惯。

其次，U型方向盘不仅为舱内提供更大腿部空间，且将帮助驾驶员时刻保持在3点、6点和9点的正确握姿，增强对车辆的控制，提供更安全、更舒适的辅助驾驶功能。同时，U型方向盘还支持电动调节、三档加热、方向盘位置记忆、电容式脱手检测安全功能（HOD）等多项智能化功能，全方位提升用户的驾驶体验。

极越一直将“自由移动、自然交流、自我成长”作为汽车机器人的核心产品理念。U型方向盘更体现出极越对汽车机器人智能交互的深层次理解，它的设计更加突出了超大屏幕背后的数字世界的信息展示，让人和汽车机器人的交流更加自然流畅。

集度CEO、极越CEO夏一平认为：“极越以终为始打造高阶智能汽车机器人，并用机器人美学来设计汽车机器人，未来十年智能汽车的设计，都将会有极越的影子。”

作为极越品牌旗下首款豪华智能纯电SUV，极越01正引领智能出行新风向，不断以人工智能驱动智能汽车持续进化。在实现U型方向盘选装后，极越01将继续聚焦产品创新，创造全新的智能科技出行体验。