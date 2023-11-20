一项新的研究发现，年轻人的屏幕使用时间正在危险地增加，这对他们的认知能力有着显著的负面影响。

研究称，由于屏幕使用不当，年轻人正在出现健康问题以及注意力持续时间缩短的问题，从长远来看会影响他们的心理健康。将技术应用于学习的趋势加剧了这个问题的严重性，老师们注意到，这些设备实际上在学习环境中会分散学生的注意力。

根据发表在 Science Alert 上的研究，科学家对 34 项以前的研究进行了元分析，分析了各种形式的屏幕使用（包括游戏、上网、智能手机使用和社交媒体使用），并比较了屏幕使用失调的个体与没有屏幕使用失调的个体的认知表现，结果令人担忧。

结果显示，那些有屏幕使用问题的人表现出明显低于同龄人的认知能力。受影响的主要认知领域是注意力，特别是持续注意力——长时间专注于持续刺激的能力。第二个最显著的差异是“执行能力”，特别是冲动控制，反映了管理自动反应或“反射”的能力。

值得注意的是，屏幕活动的性质并没有影响结果。此外，这种趋势也不仅限于儿童，而是在不同的年龄组中都有观察到。

社交媒体的算法是为了吸引用户的注意力，这些算法会严重影响人们的专注能力，也具有上瘾性，使个体很难从屏幕上解脱出来。而注意力是日常任务的基石，注意力减弱的人可能会在刺激较少的环境中难以集中注意力，比如静态的工作场所或教室。