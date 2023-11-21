全球领先的先进空中机动 (AAM) 公司 Joby 可能已决定在俄亥俄州建立其未来的生产线，因为俄亥俄州是最具经济吸引力的地方，但加州希望从圣克鲁斯获得同样多的就业机会和经济活动总部位于 美国的空中出租车 初创公司在其重点转向东方之前刚刚交付了近 1000 万美元的赠款来证明这一点。

Joby 今天宣布 ，它已获得州长商业和经济发展办公室授予的 980 万美元加州竞争补助金，这笔资金将用于资助这家空中出租车开发商在该州的持续扩张。AAM 公司将利用这笔资金加强其当前的预生产能力，准备 于 2025 年 在俄亥俄州代顿建立全面的制造工厂，并为其进行认证和启动。

根据赠款条款，Joby 承诺到 2027 年在加州新增 690 个全职工作岗位。 该公司还投资 4130 万美元扩大其预生产 空中出租车制造能力，并为未来的 AAM 飞行员和飞机准备培训计划和设施 维护专家。

如果加州官员对乔比屈服于 代顿诱惑的决定以及俄亥俄州为工厂建设提供的 3.5 亿美元的支持感到不满；加上 9300 万美元的新税收抵免；目前正在考虑额外提供 1.1 亿美元的赠款，但他们没有展示出来。

除了为 Joby提供 财务资金以增强其预制造能力，使其能够在 2025 年推出 空中出租车服务 外，加州竞赛拨款还将积极支持本土 AAM 公司获得美国联邦航空局的飞机型号 认证行政。

一旦在加州金融风口的支持下引入并开始扩展 AAM 服务，Joby的重点将转移到新的代顿工厂，该工厂拥有 2,000 名员工，预计两年内投产后每年可生产多达 500 辆空中出租车。