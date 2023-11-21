拉丁美洲智能手机出货在2023年第三季度同比增长了11%，结束了连续四个季度的下滑趋势；

三星仍然是该地区的绝对领导者，占据了35.1%的市场份额；

HONOR则是该地区增长最快的品牌，同比增长了123%。

根据Counterpoint Research的2023第三季度市场监测服务报告，拉丁美洲智能手机出货在2023年第一季度同比增长了10.9%，结束了连续四个季度的下滑。该地区的智能手机出货量终于开始回升，环比增长了8.7%。

在评论市场动态时，高级分析师Tina Lu表示：“大多数热销品牌在2023年第三季度的出货量都有所增加。这一增长是由于手机品牌厂商提前开始为即将到来的假日季节进行备货，而该地区的大多数国家的假日季节通常从11月开始。一些OEM还改变了策略，增加了入门级价格段型号的供应量，以牺牲销售额来获取更多销售量。巴西、墨西哥和一些中美洲国家推动了该地区的增长。尽管巴西的本地制造继续减少，但灰色市场设法填补了这一空缺，甚至扩大了市场规模。”

研究分析师Andres Silva补充说：“尽管出货量增长，但智能手机的销售额尚未完全恢复。在该地区的大多数国家，消费者需求仍然相对较低。第三季度通常是淡季，因为促销活动较少，除了巴西在8月的父亲节之外没有其他主要节日。尽管拉丁美洲在2023年的经济增长略高于预期，但这并没有促使消费者更快地更换智能手机。”

2023 Q3 市场摘要和总结