- 拉丁美洲智能手机出货在2023年第三季度同比增长了11%，结束了连续四个季度的下滑趋势；
- 三星仍然是该地区的绝对领导者，占据了35.1%的市场份额；
- HONOR则是该地区增长最快的品牌，同比增长了123%。
根据Counterpoint Research的2023第三季度市场监测服务报告，拉丁美洲智能手机出货在2023年第一季度同比增长了10.9%，结束了连续四个季度的下滑。该地区的智能手机出货量终于开始回升，环比增长了8.7%。
在评论市场动态时，高级分析师Tina Lu表示：“大多数热销品牌在2023年第三季度的出货量都有所增加。这一增长是由于手机品牌厂商提前开始为即将到来的假日季节进行备货，而该地区的大多数国家的假日季节通常从11月开始。一些OEM还改变了策略，增加了入门级价格段型号的供应量，以牺牲销售额来获取更多销售量。巴西、墨西哥和一些中美洲国家推动了该地区的增长。尽管巴西的本地制造继续减少，但灰色市场设法填补了这一空缺，甚至扩大了市场规模。”
研究分析师Andres Silva补充说：“尽管出货量增长，但智能手机的销售额尚未完全恢复。在该地区的大多数国家，消费者需求仍然相对较低。第三季度通常是淡季，因为促销活动较少，除了巴西在8月的父亲节之外没有其他主要节日。尽管拉丁美洲在2023年的经济增长略高于预期，但这并没有促使消费者更快地更换智能手机。”
2023 Q3 市场摘要和总结
- 三星仍是该地区绝对的领导者。该品牌在第三季度为Z Flip 5和Z Folder 5进行了大规模的广告宣传。然而，其销售额和市场份额同比下降。该品牌在该地区的份额下降，因为其努力控制低端价位的销售，以推动更高价位型号的销量。然而，该季度末，三星的入门级型号的出货量有所增加，这可能会在假日季节期间增加该品牌的市场份额。
- 摩托罗拉的出货量增加，但市场份额同比下降。这是因为一年前，该品牌没有足够的低价型号供应。今年，该品牌有大量的E系列供应，推动了其出货量。
- 小米的出货量和市场份额都同比增长。小米在大多数市场中提高了出货量。在墨西哥，该品牌与Telcel的合作关系改善，推动了增长。与此同时，灰色市场仍然推动着该品牌在巴西和该地区中的其他较小国家的增长。
- 苹果的出货量和市场份额增长是由iPhone 11和不断增加的促销活动带来的。在iPhone 15发布之前，该品牌一直在进行促销活动。新发布并没有对2023年第三季度的市场产生影响，因为墨西哥是该地区唯一同步全球发布日（9月22日）推出iPhone 15的国家。巴西和哥伦比亚在9月29日发布，而其他国家则在10月发布。
- HONOR的出货量同比增长超过一倍，是该地区增长最快的品牌。HONOR通过在大多数销售渠道上提供其智能手机来增加市场份额。该品牌还进入了被大型OEM忽视的小市场。不过，它仍然需要建立自己的品牌。在该季度，HONOR继续增加销售。其主要市场包括墨西哥、哥伦比亚、中美洲和秘鲁。
- OPPO也以快速的速度增长。不过，由于其大部分销售仍然集中在墨西哥，因此它已经失去了该地区畅销榜上的地位。
- “其他”品牌继续同比下降，因为新入该市场的中国品牌继续推动了地区品牌退出游戏。