百事可乐是第一家将 Tesla Semi 添加到其车队中的公司，但可口可乐只选择了戴姆勒 Freightliner eCascadias。戴姆勒卡车北美公司已向位于加利福尼亚州唐尼的西海岸和中西部装瓶商兼可口可乐品牌分销商 Reyes Coca-Cola Botdling 交付了 20 辆 Freightliner eCascadia 8 级牵引车。eCascadias 是雷耶斯加州车队中第一批添加的电动重型拖拉机。

戴姆勒 eCascadias 将在该公司工厂安装的 20 个底特律 eFill 电动汽车充电站充电。雷耶斯可口可乐装瓶公司还使用底特律充电器管理系统，该系统是用于管理能源效率和降低运营成本的电动汽车软件。

配备底特律 ePowertrain 的 20 辆 eCascadia 预计每年将减少 40,000 加仑柴油的使用。eCascadia 提供 315 或 475 kWh 配置，并提供各种电池和驱动轴选项，典型续航里程为 155、220 或 230 英里。eCascadia 是满足可口可乐分销需求的正确选择。

与此同时，经过多年的拖延，百事可乐公司于 12 月将 Tesla Semis 添加到其车队中。自 4 月以来，该公司已在加利福尼亚州莫德斯托工厂部署了 15 辆 Tesla Semi 卡车，萨克拉门托工厂也有多达 21 辆卡车在运营。

Tesla Semi 的续航里程为 500 英里，百事可乐则使用 Tesla Semi 电动卡车在 100 英里范围内进行送货，并设有多个停靠点。他们每天运行长达 12 小时。Tesla 已在 Pepsico 工厂安装了 750 kW 的超级充电站。

半挂卡车仅占美国车辆总量的 1% 左右，但却造成了 20% 的排放。这两项推出都是重型卡车电气化的胜利。