Genesis电动汽车计划于2026年2月在蔚山开始生产，并于2026年4月在欧洲和2026年6月在北美上市。这使得 Genesis 成为第三个紧随其后推出大型电动 SUV 的现代品牌：起亚正在销售 EV9，现代正在准备推出 Ioniq 7 – 然而，两者仍在使用当前的 E-GMP 平台。

自夏季以来，我们已经了解了现代集团平台战略的一些关键点。目前的 Electric-Global 模块化平台 (E-GMP) 将在本世纪中期被称为集成模块化架构 (IMA) 的第二代 BEV 平台所取代。据该集团称，到 2030 年，IMA 将用于该集团的 13 款新电动车型。IMA 不仅将实现底盘标准化，还将采用电池组技术实现驱动器和电池系统的标准化。这将显着增加规模经济并降低复杂性（从而降低开发成本）。

基于IMA架构将衍生出两个车辆平台：eM将用于“所有细分市场”的电动汽车，而eS将用于特种车辆（专用车辆，简称“PBV”）。这两个平台都将基于 IMA 的驱动系统和电池模块。因此，Genesis GV90 将成为 2026 年第一款使用 eM 的车辆。

与此同时，现代汽车集团及其汽车品牌现代、起亚和捷恩斯的电气化路线图变得越来越雄心勃勃。这家韩国公司在 6 月份的“ 2023 年 CEO 投资者日”上宣布，到 2030 年电动汽车的年销量目标将增加到 200 万辆。该汽车制造商计划总共投资 109.4 万亿韩元（相当于未来十年约 775 亿欧元）。其中，35.8万亿韩元（约254亿欧元）将投资于电气化。

Genesis现提供三款纯电动车型：SUV车型GV60和Electrified GV70以及Electrified G80轿车。从 2025 年起，所有新 Genesis 车型将仅在市场上推出采用电池驱动的车型。