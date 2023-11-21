当地时间周一微软首席执行官萨蒂亚·纳德拉（Satya Nadella）在接受采访时表示，无论 OpenAI 前 CEO 萨姆·阿尔特曼（Sam Altman）最终去了哪里，OpenAI 的治理结构都需要改变。

纳德拉说：“在这一点上我认为很明显，公司治理必须有所改变。”他补充说，微软将“就此与 OpenAI 董事会进行友好对话”。

这是纳德拉在阿尔特曼从 OpenAI 离职后首次接受采访。纳德拉驳斥了有关阿尔特曼离职会对 OpenAI 带来长期负面影响的担忧。他表示，关键的人工智能研究工作将继续进行，OpenAI 与微软的合作也将继续。但他并没有说明阿尔特曼和 OpenAI 联合创始人、公司前总裁格雷格·布罗克曼（Greg Brockman）最终将负责什么。

周一早些时候纳德拉表示，阿尔特曼、布罗克曼和他们的同事们将加入微软一个新的人工智能研究小组。实时流媒体视频平台 Twitch 前首席执行官埃米特·谢尔（Emmett Shear）将被任命为 OpenAI 临时负责人。在整个事态发展过程中，阿尔特曼和布罗克曼是否真的会加入微软也变得没那么明朗了。

OpenAI 近乎所有员工签署了一封致公司董事会的联名信，要求他们辞职，否则这些员工可能会选择离职加入阿尔特曼的麾下。Ilya Sutskever 也在联名信上签名。

纳德拉表示，OpenAI 员工可以选择是留在目前的岗位上还是去微软。他补充说，微软有持续创新所需要的东西。

“我对两种选择都欢迎，”纳德拉说。

上周六有消息称，包括微软、老虎环球资本、Thrive Capital 和红杉资本在内的一些知名投资者正努力推翻董事会一天前的决定，阿尔特曼迅速复职的可能性开始显现。由于这些公司都没有董事会席位，他们对 OpenAI 董事会作出辞退阿尔特曼的决定并不知情。

周六深夜，阿尔特曼在社交平台 X 上写道：“我非常爱 OpenAI 团队。”在阿尔特曼被解职后，布罗克曼也主动辞去了公司董事长一职，他转发了这条帖子并加上了一个心形符号。OpenAI 其他一些员工也这么做了。

纳德拉表示，微软尊重 OpenAI 的非营利性基础，也认可需要用安全方式开发和推广人工智能的理念。

纳德拉说：“我们希望确定的是，我们不仅要享受技术带来的好处，还要从一开始就能应对技术带来的意外后果，而不是坐等事情发生。”