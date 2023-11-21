美国洛杉矶车展（Los Angeles Auto Show）世界上最大的汽车展之一。创办于1907年，也是相当有历史了，当年也是北美地区最大的国际性车展。在第一届洛杉矶车展上，只有不到100辆车参与了车展。如今，洛杉矶车展的规模已经发展到相当不错，今年的洛杉矶车展依然可以看到新能源车和富有创新的产品出现。

本田 Prelude 概念车

上个月在日本全球首发后，本田将 Prelude Concept 带到了洛杉矶，这是其在北美的首次亮相。虽然具体细节仍处于保密状态，但我们所知道的是，它将在未来几年内投入生产，并且将专门采用混合动力系统。本田 Prelude 概念车是一款双门轿跑车，设计上充满了动感和时尚的气息。

2025 现代 Ioniq 5 N 和 Santa Fe

想象一下，在 2003 年告诉某人，现代汽车有一天会制造一款像路虎揽胜一样酷的 SUV，以及比大多数保时捷更快、更有趣的电动汽车。他们会认为你疯了，除非你能够将他们传送到本周的洛杉矶秀，在那里他们可以近距离观察 2024 年 Santa Fe 和2025 年 Ioniq 5 N。新款更大的Santa Fe的涡轮增压直列四缸发动机可输出高达 277 马力（280 PS）的功率，但双电机Ioniq 5 N EV 在增压模式下可输出 641 马力（650 PS）的功率。

2025 起亚索兰托和 EV3 和 EV4 概念车

起亚刚刚推出了经过轻微升级的 2024索兰托，但如果你正准备购买一款，你可能需要推迟一下。焕然一新的 2025 款车型在斯台普斯中心首次亮相，采用全新外观，配有垂直堆叠的 LED 头灯和更现代化的内饰，弧形仪表板显示屏和双 12.3 英寸屏幕。

加入 SUV 行列的还有 EV3 紧凑型 SUV 和 EV4 轿车概念车，它们都预示着起亚不断增长的电动汽车阵容的未来补充。

2025 清醒Gravity 越野电动车

Lucid 的展位将成为洛杉矶展会上必看的展台。这家初创公司揭开了其Gravity 的面纱，这是一款电动七座车型，承诺提供广受好评的 Air 轿车的所有优点，但采用更流行的 SUV 包装。据该汽车制造商称，它的续航里程可达 440 英里（708 公里），0-60 英里/小时（96 公里/小时）加速时间不到 3.5 秒，起价不到 80,000 美元。

Aitekx 机器人Robotruck卡车

加州一家名为 Aitekx 的电动汽车初创公司创造了一款非常类似于特斯拉 Cyber​​truck 的车型，名为 Robotruck。虽然细节比阳光明媚的棕榈树还要阴暗，但 Aitekx 表示将推出 SUV 和皮卡版本的 Robotruck，价格从 45,000 美元到近 100,000 美元不等。