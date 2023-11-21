苹果首席执行官蒂姆·库克（Tim Cook）最近在接受采访时表示，他和前首席执行官史蒂夫·乔布斯（Steve Jobs）以及苹果员工应该共同分享公司成功的“荣誉”。库克还说，如果乔布斯今天还活着，仍然会是苹果的首席执行官。

当好乔布斯的继任者并不容易。但现任苹果首席执行官库克表示，他并不把乔布斯视为竞争对手。

库克最近出现在英国广播公司的一期播客中。主持人杜阿·利帕（Dua Lipa）向库克询问了他在苹果的经历。

利帕说，自从库克接替乔布斯后，苹果市值一路飙升。她问道，库克是否认为自己所做的工作得到了足够赞誉。

“我根本不这么认为，”库克说。“史蒂夫是一个原创者，我认为只有史蒂夫才能创造出苹果。我们欠他一份感激之情，毫无疑问，如果他今天还活着，公司会做得很出色，他也会继续担任首席执行官。”

库克于 1998 年开始在苹果工作。当时苹果的财务状况不佳，濒临破产。作为供应链方面的专家，库克帮助苹果实现超高利润率。2011 年库克进入苹果高层，并在乔布斯去世的几个月前接任首席执行官。但库克非常乐意与乔布斯分享他任职期间的成绩。

“我不认为这是谁揽功的事。此外，我还可以和一群我所爱的人一起工作，他们的工作能力都很强。所以说功劳是大家的。”

在库克的领导下，2018 年苹果市值达到 1 万亿美元，是第一家进入万亿美元俱乐部的美国公司。2020 年苹果市值达到 2 万亿美元，到 2023 年 9 月，苹果市值飙升至 3 万亿美元。

虽然库克是乔布斯亲手挑选的，但他任期期间也有不同声音。人们对库克的主要批评之一是他来自公司的财务部门而不是苹果的设计团队。连乔布斯自己都说库克“不是一个搞产品的人”。众所周知，乔布斯与苹果设计团队以及前设计总监乔尼·艾维（Jony Ive）关系密切。

据报道，库克与艾维时有冲突。但库克随后反驳了这一说法，称报道“与现实不符”，对苹果及其产品设计团队的工作方式“缺乏了解”。艾维于 2019 年离开了苹果，但一直在为公司提供咨询服务。

虽然目前苹果公司市值是乔布斯治下的 3 倍多，但与乔布斯相比，库克治理苹果时期发布的新独立产品更少。所幸这种情况正在改变。

苹果即将推出自苹果手表以来的首个重要新产品苹果头显 Vision Pro。这款设备是完全没有乔布斯监督的情况下开发的。

库克一直是苹果服务业务背后的推动力量。在智能手机业务竞争加剧的情况下，服务业务一直是苹果的亮点。库克本人也因勇于尝试新事物和勇于承担责任的能力而受到称赞。

传言中的苹果汽车还在筹备中。成功的苹果手表业务、即将发布的 Vision Pro，以及大规模增长的苹果服务业务说明库克也在打造完全属于自己的成绩。