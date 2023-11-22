皮尤研究中心的一项新的研究发现，大约五分之一听说过 ChatGPT 的青少年承认使用这项 OpenAI 技术来帮助他们完成学校作业。

研究人员发现，大多数青少年都知道 ChatGPT，由此推断，在美国所有的青少年中，13% 使用这个聊天机器人来完成他们的作业。

该团队对 13 岁到 17 岁的青少年进行了调查，发现年龄较大的学生更有可能使用 ChatGPT 来做课堂作业。

罗切斯特理工学院计算与信息科学系副院长 Pengcheng Shi 说：“它就在那里，你不能阻止人们使用它，所以现在的问题是，如何最好地使用它。”

ChatGPT 自从一年前向公众开放使用以来，引发了许多问题，其中一个主要的问题是：什么时候使用它是合乎道德和可接受的？

皮尤研究中心发现，大多数学生认为使用 ChatGPT 来研究一个新的话题是可以的，但是用它来解决数学问题就不太合适。很少有青少年认为使用它来写论文是可以接受的，大约 20% 的学生承认他们对于在这三种情况下使用这项技术的道德问题感到不确定。

随着越来越多的人使用 ChatGPT 和其他先进的技术，一些专家警告说，一些大学学位和工作可能会变得过时。但是也有人坚持认为，这些说法只是危言耸听。