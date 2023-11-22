OpenAI 今日发文宣布，公司已与萨姆·阿尔特曼（Sam Altman）原则上达成协议，让他重返 OpenAI 担任首席执行官，并组建由 Bret Taylor（主席）、Larry Summers 和 Adam D’Angelo 领导的新董事会。

阿尔特曼发文称，“我喜欢 OpenAI，过去几天我所做的一切都是为了让这个团队及其使命保持一致。当我决定在周日晚上加入微软时，很明显这对我和团队来说是最好的选择。而在新董事会和萨蒂亚（微软 CEO）的支持下，我期待着重返 OpenAI，并继续巩固我们与微软的牢固合作伙伴关系。”

另一位 OpenAI 联合创始人兼前总裁 Greg Brockman 回应称：“今天取得了惊人的进展，我们将比以往任何时候都更强大和团结。”

微软 CEO 纳德拉则表示：对 OpenAI 董事会的变化感到鼓舞，这是更稳定的 OpenAI 治理的关键第一步。

该公司上周五突然宣布解雇阿尔特曼，随后引发了一系列波动。在美国人还没过完周末时，微软 CEO 萨蒂亚・纳德拉又突然宣布他和另一位 OpenAI 联合创始人格雷格・布罗克曼将加入微软。

然而似乎这种情况似乎也只是微软在给他站台，因为纳德拉周一对媒体表示“无论阿尔特曼在哪里，他都在为微软工作”，并表示 OpenAI 的治理方式需要改变。

当然，阿尔特曼被解雇这件事也引发了公司内部的动荡。根据此前报道，OpenAI 近 770 名员工中的几乎 96% 的人都在威胁要辞职，要求董事会集体辞职并恢复阿尔特曼和布罗克曼的职位。

纳德拉向 CNBC 表示，他对员工留在 OpenAI 或加入微软持开放态度。