亚马逊宣布启动“AI就绪（AI Ready）”计划，旨在到2025年为全球200万人提供免费人工智能（AI）技能培训和教育资源。亚马逊计划通过推出新的人工智能课程和学习计划以及扩展现有项目来兑现这一承诺。作为该目标的一部分，亚马逊宣布推出8门全新的免费课程，帮助成年人提升AI和生成式AI技能；与在线学习平台优达学城（Udacity）共同设立亚马逊云科技生成式AI奖学金计划；以及与Code.org携手帮助学生更好地了解生成式AI。

“人工智能是这个时代最具变革性的技术之一。为了充分释放这项技术的潜力，解决世界上非常具有挑战性的问题，我们有责任确保任何渴望学习人工智能的人都有接受相关教育的机会，” 亚马逊云科技数据和机器学习全球副总裁Swami Sivasubramanian表示。“‘AI就绪’计划以及我们在这一计划下推出的一系列新举措的目标正是帮助推动人工智能教育的普及。同时，我们还将扩展亚马逊云科技现有的免费AI培训计划和课程，让更多人有机会免费获得这项关键技能。”

推出免费生成式AI培训，满足热门工作需求

为了满足当下热门职位的需求，亚马逊云科技宣布推出8门全新的免费AI和生成式AI课程，满足从初学者、高级从业者、商业领袖或技术专家的不同需求。这些课程进一步扩展了亚马逊云科技现有的80多门免费或低成本的AI和生成式AI课程资源。

面向企业和非技术用户的课程：

《Introduction to Generative Artificial Intelligence》介绍了生成式AI的基本概念及其应用和基础模型等基础知识。

《Generative AI Learning Plan for Decision Makers》提供了三门系列课程，包括如何规划生成式AI项目以及如何构建一个生成式AI就绪的组织。

《Introduction to Amazon CodeWhisperer》教授参与者如何使用亚马逊AI代码生成器生成完整的代码行。

面向开发者和技术用户的课程：

《Foundations of Prompt Engineering》介绍了提示工程的基础知识，全方位覆盖从为生成式AI工具设计提示到高级提示技术的相关知识。

《Low-Code Machine Learning on Amazon Web Services》探讨如何以最少的代码来准备数据、训练和部署机器学习模型，并且无需深入了解机器学习知识。

《Building Language Models on Amazon Web Services》介绍了如何使用Amazon SageMaker分布式训练库来构建语言模型，以及如何微调开源和基础模型。

《Amazon Transcribe—Getting Started》介绍了如何通过Amazon Transcribe这项完全托管的AI服务，以使用自动语音识别技术将语音转换为文本。

《Building Generative AI Applications Using Amazon Bedrock》介绍了如何使用Amazon Bedrock构建生成式AI应用。

除此之外，亚马逊云科技中国还对此前推出的一系列AI和生成式AI课程做了本地化，增加了中文字幕，帮助国内用户更好的学习理解并掌握AI和生成式AI技能。

《Generative AI for Executives》提供了生成式 AI 的简要概览，帮助了解什么是生成式AI，如何解决高管的担忧和难题，以及生成式AI如何助力业务增长。该课程还帮助了解生成式AI如何为各行各业带来革命性的巨变。

《Amazon CodeWhisperer – Getting Started》提供免费、可自定学习进度的数字课程，帮助学习者熟悉AI编程助手Amazon CodeWhisperer，它能够帮助开发人员提高编码效率。通过该课程，学习者可以了解Amazon CodeWhisperer的功能、设置方法，以及如何在自己所选的编程语言中使用它。

《Amazon Kendra Getting Started》介绍了如何使用Amazon Kendra自然语言搜索服务来提高搜索结果的准确性和搜索非结构化数据的能力，并帮助学习人员了解使用 Amazon Kendra的搜索解决方案的架构。

《Amazon Bedrock Getting Started》介绍Amazon Bedrock的优势、功能、典型使用案例、技术概念和成本，并介绍使用Amazon Bedrock以及其他亚马逊云科技服务构建 Chatbot 解决方案的相关技术架构。

《Amazon Web Services Partner: Generative AI on Amazon Web Services Essentials (Business)》介绍了生成式 AI 的基础知识，关键客户使用案例和角色，并帮助学习人员了解亚马逊云科技生成式 AI 如何帮助客户重塑业务。

发布高达 1200 万美元的生成式 AI 奖学金

通过亚马逊云科技生成式AI奖学金计划，亚马逊云科技将向全球欠发达地区的超过50000名高中生和大学生提供价值超过1200万美元的优达学城奖学金。

符合条件的学生可以免费学习优达学城在线学习平台提供的新课程“亚马逊云科技生成式AI简介”。该课程由亚马逊云科技人工智能专家设计，介绍生成式AI的基础概念，并指导学生完成上手实践项目。成功完成课程后，学生将获得由优达学城颁发的证书，以向未来的雇主展示他们的专业技能。

举办编程一小时舞会：AI 版，让生成式 AI 唾手可得、妙趣横生

亚马逊正在启动亚马逊未来工程师计划与 Code.org 之间的新合作，推出“编程一小时舞会：AI 版”。在这个长达一小时的编程和人工智能介绍中，学生将创建自己的虚拟音乐视频集，其中包括 Miley Cyrus、Harry Styles 等艺术家的热门歌曲。

学生们将通过编写代码来编排虚拟舞者的动作，并使用表情符号作为人工智能提示词以生成动画背景。该活动将为参与者介绍生成式AI，包括了解大语言模型，以及如何使用它们来支持创建新图像、文本等的预测分析。

编程一小时活动将于12月4日至10日的计算机科学教育周期间在全球范围内举行，从幼儿园至高中的学生和教师皆可参与。此外，亚马逊云科技将为Code.org提供800万美元的云计算资源，以支持编程一小时活动的举办。

亚马逊“AI 就绪”计划是亚马逊云科技全球云计算人才培养承诺的一部分。此前，亚马逊云科技宣布在2025年之前投资数亿美元，为全球2900万人提供免费云计算技能培训，现已有2100万人受益。这一全新计划的推出，将让更多人有机会受益于亚马逊云科技的免费培训项目。