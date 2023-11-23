Northvolt还宣布进军钠离子电池业务，声称此举是在“技术突破”之后进行的。与中国制造商快速进入电动汽车系统集成银行不同，这家瑞典电池公司目前考虑的是另一个用例。

Northvolt 最初计划在固定储能系统中使用 NA 离子或钠离子电池 (SIB)。仅在具有更高能量密度的后续几代技术中设想在电动汽车中的应用，但最新的电池仍然被认为是一项突破。

这要归功于开发合作伙伴 Altris。与 Altris 共同开发的电池容量为 160 Wh/kg。这种“一流的能量密度”是在公司位于瑞典韦斯特罗斯的研发园区 Northvolt Labs 实现的。

它基于硬碳阳极和普鲁士白基阴极——无机着色剂柏林蓝的变体，即所谓的六氰基铁酸铁。在普鲁士白中，柏林蓝中含有的一些铁离子被钠取代。骨架材料还包含铁、碳和氮。Altris表示，使用铁作为电子源并在材料中填充钠可提供170mAh/g的理论容量和3.2V的平均输出电压，这与Northvolt所依赖的电池非常接近。

Northvolt 计划成为“第一个将普鲁士白基电池工业化并将其推向商业市场的公司”。Altris 已经开始商业化。SIB阴极开发商去年宣布在斯德哥尔摩以北约200公里的山特维肯市建立生产基地。Altris 的工厂每年生产约 2,000 吨芬那克（又称普鲁士白），足以生产 1 GWh 的钠离子电池。

该公司补充说，目前经过验证的电池“比传统的镍、锰、钴（NMC）或磷酸铁（LFP）化学品更安全、更具成本效益且可持续”。与一般的 SIB 一样，铁和钠等矿物质“在全球市场上储量丰富”，Northvolt 补充道。Ferrum 工厂是 Altris 的第三个工厂，前两个工厂分别位于乌普萨拉的公司总部和研究实验室以及中国广州的销售办事处。

说到中国——建造两家大型SIB 工厂的计划已于本周浮出水面。在比亚迪和淮海确认计划后，成立于2021年1月的初创公司Zoolnasm已开始在安徽建设一座30 GWh SIB工厂。

比亚迪还与淮海签订合同，在中国建设年产能30 GWh的SIB工厂。目标是打造“全球最大的小型车钠电池系统供应商”。时间表尚未确定。

钠离子电池是锂离子电池 (LIB) 技术的少数替代品之一，因为它们避免了锂的潜在稀缺性和波动性。尽管SIB的能量密度低于LIB，但SIB具有降低电池成本（美元/千瓦时）的潜力，特别是在锂价较高的时期。（请注意，在中国主导的市场中更容易获得资源的中国制造商也看到了锂价格的下跌，这可能会影响SIB未来的竞争力。）我们在去年春天的一份特别报告中评估了该技术的优势、劣势 和潜力。

最后，电池巨头CATL也希望从今年开始进入SIB生产。然而，这与微型汽车和其他轻型电动汽车或储能系统无关——宁德时代的钠离子电池预计今年将为奇瑞的 iCar 品牌提供动力。