根据 Google 官方 Bard 日志更新，该 AI 聊天机器人新增技能，可以观看和理解 YouTube 视频，并为用户提供视频相关的见解。

我们正在迈出 Bard 理解 YouTube 视频的第一步。例如，您正在寻找有关如何制作橄榄油蛋糕的视频，现在还可以询问在第一个视频中，所提及的食谱需要多少个鸡蛋。 我们希望帮助用户更深入地互动和了解 YouTube 视频，因此，我们正在扩展 YouTube 扩展程序，以便您可以与 Bard 进行更丰富的对话。

Google 在追赶 OpenAI 的 ChatGPT、微软的 Bing Chat 上，不断丰富其 Bard 聊天机器人的技能，上周为求解数学方程式，添加了分步解释，此外还支持创建图表等等。

Google 上周还面向更多年龄段的用户开放：

具体变化：Bard 现已面向全球大部分国家 / 地区的青少年用户推出英文版。我们添加了适龄保护措施，更新了青少年新手入门流程，并打造了助力用户通过 Bard 探索和学习的体验。想要详细了解生成式 AI 及其功能和局限性？ 了解生成式 AI 在新窗口中打开。

原因：我们认为，Bard 是一款实用的工具，可以给青少年多一点灵感和动力，为他们的创意、爱好和规划锦上添花，或者帮助他们以符合心意的方式又快又好地理解特定主题。小到学习功课、掌握概念，大到申请首份工作或准备去大学深造等人生大事，Bard 都能帮上忙。