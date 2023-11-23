现代最快的上路合法车辆即将推出，该品牌将扩大其全电动 N 车型。现代 IONIQ 6 N 可能是迄今为止我们见过的最快、最强大的现代汽车。

现代汽车的首款高性能电动 N 汽车上周在北美首次亮相后，据报道该汽车制造商正在开发一款更快的车型。在洛杉矶车展上，现代汽车展示了2025 款 IONIQ 5 N。IONIQ 5 N 采用新型两级逆变器和 84kWh 电池，功率高达 641 HP（带 N Grin Boost）。

这款运动型电动汽车将现代汽车的 E-GMP 平台（ IONIQ 5的基础）与其电气化“滚动实验室”概念中的技术相结合。这些改进启用了三个 N 功能：Corner Rascal、Racetrack Capability 和 Everyday Sportscar。

启用 N Launch Control 和 Grin Boost 后，IONIQ 5 可在约 3.25 秒内达到 0-60 英里/小时。

现代汽车表示，电动性能汽车的续航里程和扭矩将在临近发布时公布。尽管 IONIQ 5 N 预计将于明年 3 月在美国经销商处上市，但据报道，现代汽车已经在开发性能更高的 IONIQ 6 N。现代汽车已经表示有兴趣利用去年展示的RN22e 概念打造一款受 N 启发的 IONIQ 6。RN22e 基于使用 IONIQ 6 车身的现代 E-GMP 平台。

IONIQ 6 以其时尚的空气动力学 (Cd 0.218) 设计打造出完美的性能车型。现代汽车对该车型进行了升级，配备了车轮气帘、后扰流板和大型后扩散器，以增强空气动力学性能。

RN22e还配备了N品牌的首款四轮驱动系统，前后均配有电动机。这款高性能电动汽车可输出约 580 马力和 740 牛米的最大扭矩。

虽然这低于 IONIQ 5 N 的 601 马力（N Grin Boost 为 641），但再给现代两年时间，量产版可能会更强大。