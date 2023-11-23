麦当劳（法国人称之为“McDo”）计划到 2025 年在法国 700 个停车场安装 2,000 个新的快速充电点。每个麦当劳充电站将提供 150-200 千瓦的电力。

这说明法国对快速充电站的迫切需求。截至去年10月底，全国公共充电站超过11.1万个，但功率在150千瓦及以上的仅占8%，且大部分位于高速公路服务站。随着与麦当劳的合作，法国的推广工作已经开始，从巴黎郊区开始。两家公司昨天在一份声明中证实，这些积分将由EDF 的电动汽车充电子公司Izivia提供。公告称，定价尚未确定，但将“有吸引力”且具有竞争力。

法国现在还要求拥有 20 个以上停车位的企业至少安装一个充电点，政府的目标是到 2030 年建立 40 万个公共充电点，其中 5 万个快速充电装置。Advenir是法国政府致力于电动汽车充电基础设施的计划，最近宣布再追加 2 亿欧元， 用于扩大该国的充电站。

Izivia 董事总经理 Christelle Vives 表示，充电站将“由绿色能源（风能、太阳能、水力发电）供电，以保证尽可能低的二氧化碳水平。” 她补充说，在 Izivia 和麦当劳 12 年的合作过程中，快速充电站将提供估计 94 亿公里的电力，减少 170 万吨二氧化碳排放。

法国连锁超市家乐福也计划到 2025 年安装 5,000 个积分点，同时为忠诚卡持有者提供前几个小时的 22 千瓦免费电力，足以为雷诺 Zoe 充电。

麦当劳在意大利、瑞典和英国也有类似的计划，他们的目标是到 2030 年在英国与 Instavolt 合作提供 10,000 个充电器。