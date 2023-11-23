Neuralink 公司仍在为其人体临床试验招募患者，该试验名为 PRIME 研究。PRIME 是精确机器人植入脑机接口（Precise Robotically Implanted Brain-Computer Interface）的缩写。Neuralink 的 PRIME 研究将测试该公司的脑机接口（BCI），评估该公司的 N1 植入物和 R1 外科手术机器人。

R1 外科手术机器人使 Neuralink 能够将其 N1 植入物放置在控制运动的大脑区域。N1 植入物能够使瘫痪的人用他们的思想控制外部设备，如手机或电脑。

以下是 Neuralink 对希望参加其 PRIME 研究的患者的资格要求：

由于脊髓损伤或肌萎缩性脊髓侧索硬化症（ALS）导致四肢功能受限（瘫痪）的人，并且至少在受伤后 1 年（没有改善）

参与者必须至少 22 岁

参与者必须有一个一致可靠的护理人员

Neuralink 不接受以下人员参加 PRIME 研究：

有活性植入设备（起搏器，深部脑刺激器（DBS）等）的患者

有癫痫病史的个体

因长期的疾病而需要 MRI 的人

接受经颅磁治疗的人

PRIME 研究将持续约 6 年，因此希望参与 Neuralink 的人体临床试验的个体必须为长期承诺做好准备。该试验分为两个部分，主要研究将持续约 18 个月，包括 9 次居家和面对面的门诊就诊。Neuralink PRIME 研究患者必须准备好每周至少参加 2 次 1 小时的 BCI 研究会议。在 18 个月的主要研究之后，Neuralink 的患者将进入人体临床试验的长期随访阶段。这个阶段持续 5 年多，总共 20 次访问。