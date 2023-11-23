Rising East Asia League（Realeague）是一项拟议中的全新区域性职业篮球赛事。该赛事日前宣布，已经获得了由AEF大湾区基金（AEF Greater Bay Area Fund，由Gobi Partners GBA管理）提供的种子轮融资。

根据声明，这笔资金将用于扩大Realeague的运营团队，并为启动Realeague首个赛季赛事做好全面筹备工作。

总部位于中国香港的Realeague是一个专注于东亚地区下一代篮球爱好者的创新体育娱乐品牌。据介绍，Realeague正计划推出一项全新的泛区域比赛，届时，该赛事将得到来自中国大陆、日本、韩国、中国香港、中国澳门、中国台湾和蒙古的顶级俱乐部的参加。Realeague表示，这一赛事旨在促进篮球运动的发展，最终提升这些地区在篮球版图上的整体竞争水平。

Realeague的创始人兼首席执行官李锦天（Jay Li Jintian）是一位体育娱乐界的资深人士，并且在NBA和CBA界均有着丰富的联赛运营经验。他曾联合创办了中国最具影响力的篮球奖学金项目——该项目旨在把那些有天赋的年轻球员选拔到美国高中。

李锦天表示，“得益于东亚篮球的巨大潜力，这将是一个了不起的全新开端。我们细心听取了来自球迷、球员、俱乐部、联赛的声音。在Realeague，我们将努力打造出一个让世界上所有对篮球运动充满热情的人都能参与其中、和谐包容、持续与共的品牌和平台。”

据悉，本次也是AEF大湾区基金在体育娱乐行业的首笔投资。Gobi Partners GBA管理合伙人唐启波指出，体育可以带来巨大的经济和社会价值。“我们坚信，GBA有机会在东亚篮球的持续发展中发挥关键作用。Jay和他的团队在这一方面有着卓越的表现，我们相信，Realeague一定会取得成功。”