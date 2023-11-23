根据 Sensor Tower 发布的商店情报数据，2023年10月腾讯《王者荣耀》在全球 App Store 和 Google Play 吸金2.22亿美元，蝉联全球手游畅销榜冠军。继9月下旬更新后，该游戏推出了新皮肤“海月-王牌新星”’，加上国庆黄金周期间多款皮肤限时回归等福利，使游戏保持强劲的势头。10月28日，游戏迎来了8周年庆，推出了全新至美风华皮肤系列以及海量活动。丰富的内容更新不仅成功使该游戏巩固了其全球手游畅销榜冠军的宝座，也将其推上收入增长榜第2名。（说明：数据不包括第三方安卓渠道。）

腾讯《PUBG Mobile》(合并《和平精英》收入)以1.37亿美元的收入位列榜单第2名。其中，57.7%的收入来自中国iOS市场，美国市场的收入占8.8%，印度市场占6.1%。10月13日，该游戏推出了“黄族统领”新活动，随即跻身中国iPhone手游畅销榜第3名。10月27日，随着《欢乐斗地主》联动开启，当天游戏收入创下10月峰值，达到1000万美元。

收入榜前五另外三款游戏为Dream Games《Royal Match》、米哈游《崩坏：星穹铁道》和Scopely《Monopoly GO!》。

2023年10月，全球手游玩家在App Store和Google Play付费62亿美元，同比增长2%。美国依然是全球移动游戏收入最高的市场，贡献了18亿美元，占全球总收入的29.8%。中国iOS市场排名第2，占20.1%；日本市场排名第3，占14.7%。

米哈游旗下两款手游在10月持续发力。10月17日，《原神》新角色莱欧斯利、限时道具，以及温迪的回归，使游戏收入飙升并重回中国iPhone手游畅销榜第2名。10月11日，《崩坏：星穹铁道》发布了1.4版本，引入了新角色镜流，创下了10月收入的首个峰值并荣登中国iPhone畅销手游榜榜首。10月27日，新角色托帕&账账的发布进一步提升了该游戏的收入，并连续3天保持中国iPhone手游畅销榜前三。得益于这些更新，该游戏成功跻身收入榜第4名以及增长榜第3名。

Mixi《怪物弹珠》在10月1日与热门IP东京复仇者联动，引入了五位新角色，加上十周年庆丰富的活动内容，游戏日流水开始上升。10月15日，该游戏与知名IP《JOJO的奇妙冒险：星尘斗士》合作，推出了为期两周的活动，包括知名角色的引入、任务和迷你游戏等。这些活动使游戏在10月份中有21天登顶日本iPhone手游榜畅销，月收入环比增长71%，跃居本月增长榜榜首。

Hortor Games《咸鱼之王》在10月21日迎来二周年庆典，推出了新皮肤、限时皮肤返场等福利，创下新的月收入纪录并成功进入收入增长榜第5名。

Koei Tecmo于9月下旬推出的3D动漫组队RPG手游《Atelier Resleriana》，在10月保持卓越的市场表现，收入环比增长278%至将近1200万美元，进入增长榜第7名，标志着又一款经典主机IP成功移植到移动端。

随着8周年庆活动开启，KONAMI知名体育手游《Professional Baseball Spirits Ａ》在10月25日登顶日本iPhone手游畅销榜，并连续五天稳居榜首，成功入围10月全球手游收入增长榜第8名。