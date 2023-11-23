在制造小型、更实惠的电动汽车以应对中国激烈竞争的竞争中，Stellantis宣布，它已与中国电动汽车电池巨头 CATL 签署了一项广泛的初步合资协议。该计划涉及为该公司在欧洲的中小型电动汽车购买和开发磷酸铁锂电池。作为长期协议的一部分，吉普车、菲亚特、雪铁龙和标致等公司的母公司 Stellantis 计划在欧洲建立一座新的超级工厂来生产 LPF 电池。

根据一份新闻稿，Stellantis 将与 CATL 合作开发磷酸铁锂 (LFP) 电池，与大多数电动汽车中使用的镍钴锰电池相比，这种电池更耐用，但功率较低。我们的目标是生产欧洲制造的高质量且价格实惠的电动汽车，与 Tesla 和 Rivian 等其他品牌一样，使用 LFP 电池是一种更便宜的方法。Stellantis 计划将这些电池用于 B 级和 C 级乘用车、跨界车以及中小型 SUV。据路透社报道，

Stellantis 还计划建造一座新的欧洲超级工厂来生产 LFP 电池，作为与 CATL 可能达成的交易的一部分。报道称，Stellantis全球采购和供应链主管马克西姆·皮卡特(Maxime Picat)在电话会议中表示，两家公司还需要几个月的时间才能敲定该计划，而Stellantis尚未提供该工厂选址的详细信息。

Stellantis 还致力于通过与梅赛德斯和 TotalEnergies 的合资企业，在欧洲建设三个超级工厂，分别位于法国、德国和意大利。

上个月，Stellantis还宣布签署了一家合资公司，并持有中国电动汽车制造商零跑汽车20%的股份，投资额为15亿欧元。Stellantis 是包括大众汽车在内的少数欧洲品牌之一，这些品牌正在与中国制造商合作，以便在中国电动汽车大量涌入欧洲大陆之际保持困境。

大众和雷诺也计划在其即将推出的入门级电动汽车中使用磷酸铁锂电池。在美国，福特已与宁德时代合作，在密歇根州建立 LFP 计划，尽管该项目由于该工厂的盈利能力问题而于 9 月暂停。