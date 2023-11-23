特斯拉已将其最初的 Roadster 设计和工程“完全开源”，并发布了所有人都可以访问的研发文件。最初的 Tesla Roadster 已经十多年没有量产了，我们仍在等待早在 2017 年就推出的新一代车型，此后已经多次推迟。该车辆已变得相当稀有。

特斯拉只生产了 2000 多辆，其中许多都因事故和亚利桑那州车库的一些非常不幸的火灾而丢失。虽然特斯拉没有建造更多，但现在看来人们可以建造复制品。该汽车制造商在发布这些文件时写道：

此处提供的信息是为了向 Roadster 爱好者提供的，是在 Roadster 的研发设计阶段创建的。它不是制造商参考或维修和保养材料，并且可能无法准确反映实际生产型号或销售的零件。如果您使用这些信息，您有责任确保遵守所有法律和安全协议，因为无论您是否使用此处提供的信息，我们都不对非特斯拉人员所做的任何工作提供任何保证。您还了解，如果您根据此信息制造或设计零件或创建新的维修或程序，我们将不对它们负责，并且它们不是正品 Tesla 零件或配件或 Tesla 批准的程序。

目前尚不清楚特斯拉为何要这样做以及现在就这样做，但这可以帮助人们为 Roadster 制造复制品零件，甚至是整个复制品 Roadster。它还可以帮助人们自己维修他们原来的敞篷跑车，尽管维修手册已经公开。