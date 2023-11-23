全球房车制造商托尔工业公司多年来一直在为电动汽车时代做准备，可能比一些汽车制造商做得更好。其工作不仅包括Vision Vehicle燃料电池房车和Airstream eStream自动驾驶电动旅行拖车等最新概念，还包括早期涉足无汽油电动设计，例如太阳能KZ Sonic X 离网拖车和发电机。免费托斯卡纳 A 级房车。现在，它将同样的远见精神应用到专为电动房车、拖车和牵引车设计的充电站概念中。

鉴于人们关注的是针对长里程公路旅行的大型、重型、耗电的车辆，房车旅行已经成为电动汽车技术最棘手的用例之一。电动房车面临的一个鲜为人知的障碍是充电。与可以在日常通勤期间保持在行驶范围内并在家充电的日常电动驾驶员不同，房车的行驶里程远远超出单次充电的里程，因此很可能会在公共充电站花费时间。虽然任何旧的停车场充电器都可以连接特斯拉 Model 3，但并不是每个停车场都能轻松容纳一辆 40 英尺长（12.2 米）的 A 级房车或牵引第五轮的 HD 皮卡车。

本周，Thor 展示了 RV 专用充电站的 3D 渲染图，该充电站适用于从当今牵引小型拖车的紧凑型电动牵引车到大型加长底盘全电动 A 级房车（这对汽车来说不太实用、有销路的现实）的各种充电站。

与高速公路休息站旁的拉式加油泵非常相似，Thor 的设计重点是由太阳能电池板覆盖的屋顶遮蔽的长拉式充电端口。每个充电车道均配备多个充电器，可容纳多辆电动露营车或一两辆大型 A 级房车。Thor 的充电器包括双线，因此驾驶员可以为多辆车辆供电，例如同时为全电动旅行拖车和牵引电动汽车充电。该设计还包括用于普通电动乘用车的独立停车位充电器，有助于提高所有驾驶员的充电效率。

Thor 的设计有一条大而宽的车道，可从主干道直接进入，方便快速、无麻烦地进出。充电车道末端的过道经过优化，可实现宽转弯和轻松操纵，从而鼓励以最快、最有效的方式使用该设施。

Thor 站还与周围的自然环境融为一体，将自然和户外生活作为焦点。充电站设有野餐区、游乐设施、健身区、狗跑道和大量绿化，看起来就像一个充电区一样的城市公园。Thor 采用以户外为中心的设计，使其设施与普通加油站区分开来。其他设施包括卫生间、房车倾倒站、加水站和轮胎气泵。