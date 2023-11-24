根据市场调查机构 Switch on Business 基于 LinkedIn 数据近日发布的洞察报告，表示“前苹果员工”从公司离职之后，更多人才跳槽到了Google。

该机构为了调查科技巨头公司之间的人才流动情况，深度调查了 LinkedIn 的员工资料数据。

该机构首先搜索了目前科技巨头公司的员工数量，这包括 Google（Alphabet）、亚马逊、苹果、Meta、Microsoft、IBM、特斯拉、甲骨文、Netflix、英伟达、Salesforce、Adobe、英特尔和 Uber 等公司。

基于这些员工的 LinkedIn 履历，搜索该员工此前工作过的公司，并汇总计算数量和百分比。

以苹果公司为例，发现跳槽过来的员工来自以下几家公司：

英特尔

微软

亚马逊

Google

IBM

甲骨文

特斯拉

英伟达

Adobe

Meta

同样以苹果为例，离开苹果公司之后，跳槽加入其它公司名单如下：

Google

亚马逊

Meta

微软

特斯拉

英伟达

Salesforce

Adobe

英特尔

甲骨文

有关其它科技公司的人才流动情况，可以点击这里阅读报告原文。