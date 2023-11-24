增长：中国智能手机市场销量在双11两周期间与去年同期相比增长5%。

动因：华为、小米和荣耀继续延续10月的强劲增长势头。

动因：过往需求在较长的销售期间提供了稳定需求动力

预期：尽管电商平台早早开始促销活动，但与去年同期相比的周销售增长则表明了更强、更有韧性的需求

根据Counterpoint Research发布的报告，在今年“双11”为期两周的销售活动中，中国的智能手机销量同比增长5%，为第四季度积极的市场预期增添了更多信心。

“这为本季度余下时间打开了一个良好局面，”中国高级分析师Mengmeng Zhang说。“华为继续保持强劲势头，与此同时，小米新推出的14系列也继续帮助小米将其销售维持在高位。”

中国“双11”节智能手机销售同比增长

华为的成功和排名上升得益于最近推出的Mate 60系列5G手机和其旧款P系列4G设备的受欢迎。“该公司正在公布一些非常好的同比增长数字，但显然这其中也有低基数效应，”中国分析师Archie Zhang指出。“我们预计今年其同比增长将超过50%，但其销量仍然没有接近疫情前的水平。不过这同时也预示着改品牌在2024年的也会有不错的表现。”

“与上个月相比，苹果的表现有所提升，但在供应方面仍有一定波动。”高级分析师Ivan Lam从供应链中观察到。“但考虑到去年11月的供应的异常情况，相信今年进入11月后，随着供应状况的改善，接下来的出货和销售情况将有同比转入正增长的可能。”