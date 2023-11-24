Lendela是一家总部位于新加坡的金融科技公司。该平台日前宣布，已经成功完成了其500万美元A轮融资。

据了解，这笔得到超额认购的资金由Chocolate Ventures领投，Cocoon Capital、Phillip Private Equity、Genting Ventures等对此参投。根据声明，Lendela将利用这笔资金加强产品开发，从而扩大为消费者的服务范围。

Lendela成立于2018年，其使命是通过旗下贷款配对平台简化个人贷款申请流程。目前，Lendela已在新加坡、中国香港（在当地的品牌名称为“借得la”）、悉尼和吉隆坡设有办事处，并从中为东南亚、澳洲、中国香港三地的用户提供服务。

作为Lendela的特点之一，据Lendela官方介绍，与其他传统贷款比较网站不同，其客户团队将会协助用户完成整个贷款申请过程。

在市场表现方面，根据Lendela提供的信息，自成立以来，Lendela已帮助超过10万名消费者通过100多个贷款合作伙伴达成了贷款决策，平台每年处理超7万件贷款申请。

展望未来，Lendela表示，继今年早些时候在澳大利亚推出后，公司也正计划在亚太地区展开进一步扩张。