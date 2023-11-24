Sensor Tower发布了2023年漫画应用市场洞察，以下为详细内容：

全球漫画应用收入连续多年持续增长，2023年1-10月排名前30的漫画应用内购收入之和达到16亿美元，日本是最大的市场。本报告将展现日本、韩国和美国等热门市场漫画应用收入趋势，洞察头部漫画应用收入、用户表现与广告趋势，并通过案例分析，解析热门漫画应用扩展全球市场的成功密码。

全球书籍漫画应用收入持续增长

2019年至今，全球书籍漫画应用内购收入持续攀升。2023年1-10月，书籍漫画应用全球吸金近24亿美元，同比增长8%，2023年全年收入有望突破28亿美元。

日本漫画应用收入领先全球

2023年1-10月，全球排名前30的漫画应用内购收入合计达到16亿美元，是整个书籍漫画赛道收入的67%，其中日本市场贡献了77%的头部漫画应用总收入。

《piccoma》稳居全球漫画应用收入冠军

Kakao漫画应用《piccoma》在日本市场收入稳居高位，2023年1-10月内购收入超过6亿美元，领跑全球漫画应用赛道。同样主攻日本市场的《LINE Manga》，以4亿美元收入位列收入榜第2名。

Kakao登顶全球漫画应用发行商收入榜

Kakao针对不同市场推出了《piccoma》、《KakaoPage》和《KAKAO WEBTOON》等漫画应用，差异化布局全球市场，登顶本期全球漫画应用发行商收入榜。Naver Webtoon同样采用差异化产品战略，位居发行商收入亚军。

《WEBTOON》通过投放TikTok成功拓展美国等海外市场

Sensor Tower数字广告分析平台Pathmatics数据显示，2023年1-10月《WEBTOON》在美国市场广告投入高达3300万美元，位列漫画应用赛道第1名，TikTok和Snapchat是《WEBTOON》广告支出主要平台。

与此同时，根据Sensor Tower应用群组交叉分析，《WEBTOON》用户同样也是TikTok重度爱好者，同时使用《WEBTOON》和《TikTok》的用户，每周平均使用时长远高于所有《TikTok》用户的平均值。