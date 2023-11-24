我们拥抱可持续发展，通往绿色同行的道路和技术充满多样性。您可能听说过日本的“kei cars”现象，这是一种小型车辆，旨在适应当地的监管窗口，允许更小、更轻的汽车和卡车在道路上合法运营。几十年来，这些法规的结果帮助催生了世界上一些最有趣、最可爱的微型车辆。现在，一家日本汽车制造商计划将自己的 Kei 汽车推向市场。我们一起来认识一下 HW ELECTRO 的 PUZZLE。

PUZZLE 与其说是一辆轻型汽车，不如说更像一辆轻型货车，它继承了日本小型汽车的传统。这款小型电动货车刚刚在上周的一次活动中实现美国的亮相，这标志着该品牌计划进入美国市场。据 HW ELECTRO 透露，PUZZLE 预计将于 2025 年开始商业销售。换句话说，我们还有一段时间等待。

HW ELECTRO 凭借ELEMO 系列首次进入市场，这是新一代多功能商用电动汽车系列。包括ELEMO系列，包括ELEMO、ELEMO-K和LEMO-L中型货车，旨在减轻国家环境负担，增强国家抗灾能力。

对灾难恢复能力的关注也是 PUZZLE 电动货车的首要和中心，它配备了车载交流电源插座、USB 端口、Wi-Fi 互联网连接和应急工具。中间有一个滑动控制界面，用于选择行驶、停车和倒车，车门和仪表板上的面板上有钉板孔，用于夹住文件箱、杯架、扶手等配件。车顶安装的太阳能电池板即使在长时间停电的情况下也能确保功能。甚至还有急救箱和撬棍，以防万一您遇到任何灾难都可以通过额外的杠杆来帮助。有的车辆产品已经配备了交流电源插座和急救箱，但 PUZZLE 的设计使这些类型的功能面向外，这意味着可以从车外使用以帮助他人。

车辆的扁平、棱角设计有助于降低设计和模具成本，并且“充分利用 KEI 汽车领域的最大尺寸，形成异常大且高效的货运区域。乘客座椅可以向下折叠以容纳特别大的物品，并且可以兼作驾驶员的边桌。”长 3,395 毫米（133.6 英寸），宽 1,475 毫米（58 英寸），高 1,920 毫米（75.6 英寸）。通过侧门和后门进入货舱，使小型货车非常适合市内包裹递送解决方案。据报道，最大负载能力为 350 千克（770 磅）。

作为一款两座车，PUZZLE 主要专注于商业应用，尽管它可以成为一个非常棒的货车生活平台，后面配有床垫。不过，这可能必须是一个短床垫。它的长度不到 3.4 米，比本来就很小的菲亚特 500e 短了大约一个沙拉盘。为了帮助降低制造成本和浪费，一些面板被用在车架周围的不同位置——例如，前灯下方的前面板与挡风玻璃上方的面板具有相同的形状和尺寸。

不过，与菲亚特 500e 区区 180 升的存储空间相比，PUZZLE 看起来可以轻松赢得货运竞争。他们实际上还没有公布后部有多少储藏室，但看起来可以容纳一辆拆解后的菲亚特，所以它的空间可能明显大于 180 升。该公司在 6 月份发布了一款移动配套应用程序，允许用户通过智能手机检查电池状态、位置等。

其余的技术规格尚未敲定，或者至少尚未公开。你们真正想知道的数字也不是：价格。虽然我们不知道它会跑多快或持续多长时间，但我们至少可以陶醉于它棱角分明的美感。也许再过几年，我们终于可以开着日本的kei汽车行驶在街道上，或者开启生活露营之旅，并且是以太阳能的方式。