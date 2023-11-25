中国风力涡轮机制造商金风科技在 24 小时内安装了其大型 16 兆瓦 (MW) 海上风力涡轮机，创下了“破纪录”的成绩。

金风科技另一台GWH252-16MW风力发电机组已上线；9 月，该涡轮机创下了台风期间单个风力涡轮机 24 小时内发电的新世界纪录。（24 小时内发电 384.1 兆瓦时，足以为近 170,000 个家庭供电。）金风科技现在安装其巨型涡轮机的速度要快得多。该公司今天在LinkedIn上声称，它“创造了超大容量#offshore机组最快安装的新纪录”。当该公司写道，它通过“使用通过刺激预先优化流程的策略”实现了 24 小时安装时，其含义并不完全清楚，但我假设它的意思是“模拟”。

无论如何，金风科技表示，快速的流程降低了施工成本，并且将再次使用这种方法。它写道，这是“在未来项目中扩大海上风电潜力的重要突破。”

该公司也没有透露新建的16兆瓦海上风力发电机是否位于福建省东南部的漳浦六澳二期海上风电场，该风力发电机组就位于该风力发电场。国有电力公司中国三峡集团（CTG）是漳浦六澳二期的开发商和建设者。

GWH252-16MW 的转子直径为 252 米（827 英尺）。它的占地面积约为 50,000 平方米（538,195 平方英尺），相当于七个标准足球场。涡轮机轮毂高 146 米（479 英尺），相当于 50 层楼高。