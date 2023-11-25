虽然 2024 款保时捷 Panamera Turbo E-Hybrid 并不是您可以选择的最环保的插电式混合动力车，但来自斯图加特超级轿车的更新版本将于明年推出，它配备了 25.9kWh 的电池。这比整个第一代日产 Leaf提供的容量多 1.8kWh。

保时捷充分利用了这一额外能力，声称 Turbo E-Hybrid 的纯电动续航里程为 91 公里（56 英里），而旧车型的续航里程约为 50 公里（31 英里），提高了近 84 %。在不配备重型 4.0 升双涡轮增压 V8 发动机的版本中，这个续航里程可能会更大，但保时捷尚未宣布这些。保时捷也没有透露纯电动车的最高时速是多少，但之前的 Panamera E-Hybrid 车型在电动驱动模式下的时速被限制在 140 公里/小时（86 英里/小时）左右，这对于安静、无排放的日常驾驶来说已经足够了，你可以非常方便地使用你的四门超级跑车上下班。

保时捷已将电动机输出从 136 马力提高到 187 马力。这比纯电动汽车的功率增加了大约 40%，这是一个非常显著的提升。此外，保时捷还将 Panamera E-Hybrid 的车载充电器升级为 11kW AC（从 7kW）。