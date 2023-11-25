更大并不总是意味着更好，任何驾驶过 GR Yaris 的人都会告诉您这一点。但一项新研究表明，就汽车行业而言，全球最大的汽车制造商也是品牌实力最强的制造商。

丰田连续第二年在 Interbrand 著名的 2023 年全球最佳品牌排行榜上排名第六，领先于排名第七的梅赛德斯，比 2022 年上升一位，以及排名第九的宝马，上升了三位。唯一一家进入前 20 名的汽车制造商是特斯拉，该公司再次排名第 12 位。

Interbrands 的研究根据三个标准对品牌进行排名，现已进入第 24 个年头。第一个是品牌产品或服务的财务绩效，第二个是品牌在客户购买决策过程中的作用，第三个是品牌在确保公司未来收益方面的实力。经过对所有这些数据的处理后，Interbrands 每年都会列出前 100 名品牌的排名表，不仅涵盖汽车，还涵盖科技、酒店、时尚以及更多领域。

丰田和奔驰领先于可口可乐和耐克，宝马领先于麦当劳，特斯拉击败了迪士尼和路易威登。但即使是丰田也必须认真提高自己的水平才能给前五名带来麻烦。苹果、微软和亚马逊再次占据前三名，与去年研究中的位置完全相同，而谷歌和三星则分列第四和第五。

纵观 100 个品牌的完整名单，我们发现了更多的汽车制造商，尽管它们都距离领先地位还有一段距离：本田（第 27 位）、现代（第 32 位）、奥迪（第 45 位）、保时捷（第 47 位，特别上升了 6 位），大众（50）、福特（51）、日产（63）、法拉利（70，上升 5）、起亚（88）。