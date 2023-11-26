科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2023.11.20-2023.11.26）东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

尽管可能只是传言，本周依然见证了TikTok为重返印尼电商市场的决心。

如笔者在前文中所指出，在经历了上周与几家当地电商平台合作洽谈的传言后，本周四时，又有消息传出，TikTok正在同印尼超级巨头GoTo旗下电商部门Tokopedia进行投资洽淡，以期在印尼“重启”其电商业务。

根据该消息人士，两家公司很可能会达成合资的形式，并从此次合作中共同新建一家电商平台（尽管Tokopedia本身就是一家电商平台）。当然，尽管这一传言可能会在未来几周后才会具体落地，从近期TikTok所涉及到的种种“小道消息”来看，印尼市场在这家社交媒体巨头心目中的重要性显然也正在变得更加不言而喻。

现阶段，正如我们此前所看到的那样，随着印尼数字化进程的进一步加快，在Shopee、Lazada、Tokopedia等电商平台的不断加持下，该地区电商市场也正在激烈的竞争中大步向前——到2025年，其GMV有望从2023年的620亿美元增长至820亿美元，实现15%的复合年增长率（这一数字到2030年有望达到1600亿美元）。而作为对比，印尼数字经济在这两个时间点的预测规模分别为820亿美元和1090亿美元。

这样的发展速度自然会使得其中的玩家们大为受益。但对正于印尼如日中天的TikTok来说，相比于其他选手，它所要面对的机遇显然也是同样的水平。作为TikTok的仅次于美国的TikTok用户全球第二大国（用户数超1.13亿，该国人口为超2.7亿），在2022年，TikTok电商业务在该地区的GMV为25亿美元，占其总GMV份额的半数以上（56%）。而再作为这一不俗成绩的后续期待，今年早些时候，有消息指出，TikTok把其今年的电商总GMV定在了200亿美元——从这一点来看，印尼自然也将在其中发挥出不可忽视的作用。

而事实也大抵确实如此。有消息指出，在印尼的社交媒体电商禁令之前，TikTok Shop在印尼运送包裹量可达300万件/天。另一方面，有数据预测，TikTok Shop在印尼电商商品总GMV中的份额有望可以达到10-15%。但眼下，这些数据也都随着印尼当局按下的“暂停键”而逐渐降温，并且似乎很难在短期内回归。

我们仍不知道这段“中场休息”还会持续多久。不过，或许对TikTok来说，至少在它眼中，它所期待的那一天并非遥不可及。

好了话不多说，让我们进入本次正题。

产业&动态

新加坡、印尼启动跨境二维码支付联动：据悉，印度尼西亚银行（BI，该国央行）和新加坡金融管理局（MAS，该国央行）已于近期启动了印尼和新加坡两国之间的跨境二维码支付连接。双方在一份联合声明中表示，这一连接将使相关客户得以使用现有的移动银行应用程序扫描印尼和新加坡商户的QRIS（印尼官方二维码）或NETS二维码（新加坡官方二维码）进行无缝跨境零售支付。此外，据透露，BI和MAS还签署了一份关于建立本币结算框架的意向书。据介绍，该框架将于2024年投入使用，并将从中促进跨境支付结算——包括印尼和新加坡之间以各自当地货币进行的二维码支付、贸易和投资。声明称，这将帮助企业和用户减少汇率风险和成本。

Turn Capital收购Flash Coffee泰国业务：新加坡咖啡连锁品牌Flash Coffee日前宣布，其泰国业务已被Turn Capital收购。Flash Coffee在一份声明中表示，凭借 Flash Coffee 的品牌、产品创新和专有技术，Turn Capital将继续扩大该连锁店在泰国的业务——计划在未来两年内开设100多家新店，使该国门店总数达到超200家。

传TikTok正考虑投资Tokopedia以“重启”印尼电商业务：据彭博社报道援引知情人士消息称，作为考虑选项之一，TikTok日前正在同印尼超级巨头GoTo旗下电商部门Tokopedia进行投资洽淡，以期在印尼“重启”其电商业务。知情人士表示，该投资可能会在未来几周内完成。此外，该投资交易很可能会是通过合资而非直接投资的形式达成。并且知情人士也透露称，本次投资讨论还涉及将由两家公司共同新建一家电商平台，以解决TikTok这一社交媒体平台当前在印尼遇到的电商监管问题。

Carro计划在IPO前筹资超1亿美元：据外媒日前报道，总部位于新加坡的在线二手车市场Carro据称正在与潜在投资者进行谈判，以筹集超1亿美元资金。消息同时称，该公司很有可能会在18个月后于美国上市。据透露，如果本次融资得以达成，Carro的估值有望达到超10亿美元。

Delivery Hero旗下韩国外卖平台Baemin将退出越南市场：据悉，在经过4年多的运营后，Delivery Hero旗下韩国外卖平台Baemin表示将于12月8日正式退出越南市场。Delivery Hero在给外媒的一份声明中表示，全球宏观经济形势持续困难以及当地实体长期利润趋势面临的挑战加速了其退出越南的决定。

2023年，菲律宾初创公司融资同比下降40%：据Gobi-Core Philippine Fund与阿里近日联合发布的一份报告显示，与2022年相比，菲律宾初创企业在23年的交易数量和融资额分别减少了21%和40%以上。而作为这一现象的原因，报告称，这是由于多种因素影响的不利市场条件所导致。

根据报告，在受访的创始人中，57%的人认为菲律宾初创企业“非常缺乏”融资机会。此外，报告也补充说，受访的33位创始人在成立初创企业后，平均需要4个月的时间来筹集天使资金，而从种子轮到A轮阶段则需要约14个月的时间。

投融资

Rising East Asia League获得由AEF大湾区基金提供的种子轮融资：总部位于中国香港的Realeague是一个专注于东亚地区下一代篮球爱好者的创新体育娱乐品牌。据介绍，Realeague正计划推出一项全新的泛区域比赛，届时，该赛事将得到来自中国大陆、日本、韩国、中国香港、中国澳门、中国台湾和蒙古的顶级俱乐部的参加。Realeague表示，这一赛事旨在促进篮球运动的发展，最终提升这些地区在篮球版图上的整体竞争水平。

贷款配对平台Lendela获得500万美元融资：Lendela成立于2018年，其使命是通过旗下贷款配对平台简化个人贷款申请流程。目前，Lendela已在新加坡、中国香港（在当地的品牌名称为“借得la”）、悉尼和吉隆坡设有办事处，并从中为东南亚、澳洲、中国香港三地的用户提供服务。