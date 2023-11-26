大众汽车集团在华首家全资控股的电池系统工厂——大众汽车（安徽）零部件有限公司（“公司”）正式投产首套高压电池系统。该电池系统是大众安徽基于MEB平台生产的纯电动汽车的关键零部件。该系统的投产是大众汽车集团将合肥打造为智能网联电动汽车中心战略的全新里程碑。

据介绍，大众汽车（安徽）零部件有限公司是大众汽车自动变速器（天津）有限公司全资投资的第一家电池系统工厂，初始年产能可达到15-18万组高压电池系统，将供应大众安徽生产的MEB平台纯电动车型。

全新下线的电池系统由多个电芯模组、电芯管理控制器、电池管理系统和连接条组成。电池生产所需的零部件中有96%来自国内的本土化供应。得益于集团在数字化生产流程方面的愿景和专项投资，电池系统的生产、装配和测试将采用最前沿的技术，并在每个阶段实现高度自动化。

未来，大众汽车（安徽）零部件有限公司还将基于与国轩高科合作开发的标准电芯，在集团内率先投产Cell-to-pack电池包。

大众汽车（安徽）零部件有限公司占地面积超45000平方米，紧邻大众汽车集团在华首家专注于电动汽车生产的合资企业大众安徽的生产设施。工厂建设用时仅不到12个月，是“合肥速度”的绝佳写照。大众汽车（安徽）零部件有限公司的成功投产，进一步保障了大众汽车集团新能源汽车零部件的供应，是大众汽车集团在合肥布局的重要发展节点，并将为汽车产业生态和当地经济注入新的活力。