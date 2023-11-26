大众中国日前又宣布，将在三年内推出专为中国市场设计的新电动车平台。长期主导市场的传统品牌（如大众和奥迪）现在正在被拥有更现代技术的中国品牌所取代。很多时候，这些电动汽车的价格较低。

今年早些时候，由于买家寻找最新的电动汽车，大众汽车将其长期的中国最畅销品牌头衔让给了比亚迪。中国是大众最重要的市场，占其利润的近一半。其最畅销的电动车型ID.3今年在中国电动汽车中排名第22位。这是在 8 月份将价格削减16% 至 17,500 美元（125,800 元人民币）左右之后的结果。

较低的价格有助于提振需求， 7 月份ID.3 的销量达到 10,000 辆，而平均销量约为 2,200 辆。该汽车制造商将在其称为“主平台”的新架构中使用这一策略。大众汽车计划推出四款新电动汽车，售价从 20,000 美元（14 万元人民币）到 23,800 美元（17 万元人民币）不等。

大众新车型将由其与上汽集团和一汽集团的合资企业生产。该公司投资约 1.1B 美元（1B 欧元）建立 VCTC，这将是重新获得市场份额的关键。

该工厂利用当地供应商并与大众汽车的合资伙伴合作，以加快开发速度。大众中国的老板解释说，这将减少“与德国开发商进行耗时的跨时区协调”。

他补充说，这将使大众汽车“将产品交付给中国客户所需的时间缩短 30%”。大众汽车也开始在其合肥工厂生产电池。该工厂将成为第一家生产电池组（C2P）电池的工厂，这将有助于提高能量密度和效率。