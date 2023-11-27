英国公司 CALLUM Designs 推出了该品牌的高性能多地形电动汽车 CALLUM SKYE，专为寻求非凡公路和越野冒险的挑剔车主打造。CALLUM SKYE 是该公司首款完全由内部构思、设计和制造的自主品牌汽车。

SKYE 为 CALLUM 和整个行业开辟了新天地，在汽车领域占据了独特的地位。与紧凑型多地形车领域的同类产品不同，乘员完全封闭在舒适、精致的座舱环境中，并采用有目的的2+2布局。其精致的设计语言造就了威严而优雅的造型，专注于其坚固的实用功能和越野能力。

“CALLUM SKYE 长四米，比例惊人，其功能驱动的简洁外观美感。它的设计超越了预期：最小的质量、最大的性能——非常实用，驾驶起来绝对有乐趣。”CALLUM 设计主管 Ian Callum 解释道。

“外部具有引人注目的强调环，与坚固的水平结构相交，前后两侧是有机形式。它被削减到必要性和轻描淡写的程度。它的故事的核心是它的性能、风格和功能，以及与工程元素不可分割的设计。例如，车门的下部采用精美的集成玻璃，在所有条件下都能提供出色的视野。我相信 SKYE 是真正正宗的——在概念和市场表现上都是独一无二的。”

全电动全轮驱动 CALLUM SKYE 经过精心设计和制造，在公路上提供令人兴奋和有益的体验，其越野能力非常出色，其核心是耐用的技术规格。SKYE 长 4,047 毫米，宽 1,900 毫米，采用坚固的空间框架底盘和越野悬架，可在不同地形上提供适当的离地间隙以及舒适性和合规性。其 42kWh 锂离子电池使其预计续航里程为 170 英里，客户可以指定先进的超快速充电电池，能够在十分钟内从空到充满。CALLUM SKYE 的目标干重为 1,150 公斤，重量分布完美平衡 50/50，预计可在四秒内加速 0-60 英里/小时。

CALLUM SKYE 正在英国和欧洲进行认真的工程改进和严格的测试，然后于 2024 年春季发布最终规格和精心设计的变体的详细信息，每一个细节都专门针对公路或越野使用而精心定制。