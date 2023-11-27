Climate Alpha是一家总部位于新加坡的SaaS初创公司。该公司日前表示，已经在其种子轮融资中获得了500万美元。

据了解，这笔融资由Jungle Ventures领投。作为这笔资金的用途，Climate Alpha表示，将利用其扩大研究和销售团队，并发展投资咨询服务。

Climate Alpha成立于2022年，主要通过旗下融合了气候模型、数据科学和空间金融技术的人工智能SaaS平台帮助房地产所有者和投资者分析气候变化对其投资组合的影响，并能指导客户将资本配置到具有气候适应能力的实物和金融资产当中。

具体而言，据介绍，Climate Alpha会通过行业标准气候模型、人口普查和经济数据等数据，为全球任何地区提供详细的物理气候风险数据（包括预测和评分）。并且Climate Alpha也进一步指出，在美国和加拿大等国家，它还能纳入能源网的可靠性和经济发展趋势方面的因素，而两个因素都可以抵消风险（更多国家也正在加入中）。该公司表示，其能够提供地区的未来经济和资产价值的预期增长与历史趋势的比较，以帮助投资者做出决策。

展望未来，Climate Alpha透露，计划在2024年上半年展开A轮融资，以此通过数据和其他专有地理空间数据集建立全球复原力指数，并将其平台扩展到公共投资者。