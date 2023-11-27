4%的中国高端智能手机用户表示在下一次购买时有意愿选择折叠屏手机；

想尝试新的形态（22%）和拥有更大屏幕（21%）是用户选择折叠屏手机的主要原因；

89%的潜在折叠屏手机购买者更喜欢大折叠屏手机，因为其更大的屏幕和多任务处理功能；

在选择折叠屏品牌时，品牌的声誉和技术实力是关键考虑因素；

折叠屏手机的耐用性是人们的首要考虑因素。

根据 Counterpoint Research 最近发布的消费者调研报告，中国消费者对折叠屏智能手机有着极大兴趣。在中国，曾消费价格在400美元以上的智能手机用户中，有多达64％的人正在他们下一次的购买计划中考虑折叠屏手机，其中20％的人已经明确表示将会购买折叠型手机，另外44％的人正在同时权衡直板机和折叠机。

安卓用户对折叠屏手机的兴趣更高，达到71％，而iOS用户的比例为58％。调查中现有折叠屏手机用户对折叠机的购买意愿更高，他们大多数都愿意继续使用这一新兴手机形态。

尽管折叠屏手机通过更的大屏幕尺寸吸引了消费者，但用户对于耐用性、折叠屏的折痕和折叠态厚度的担忧，被视为该品类的接受度进一步渗透的主要障碍。

高级分析师 Arushi Chawla 表示：“随着智能手机市场的成熟，在软件方面竞争变得困难，人们期待折叠机类别成为突出的差异点。多个智能手机品牌推出了新一代折叠屏手机，在消费者中建立了对折叠屏手机的信心。因此，相当一部分受访者渴望在不久的将来购买折叠屏手机。然而，现在消费者由于对智能手机的依赖日益增加，对产品也更加了解，因此对折叠屏技术持有一定的担忧。”

折叠屏手机的耐用性是受访者（23%）最希望产品提升的部分。中国社交媒体上关于该产品的负面评论多是关于折叠屏高昂的手机维修成本和对产品设计耐用性的抱怨。因此，在质量和售后服务方面的声誉十分重要。

研究分析师Archie Zhang表示：“中国的OEM厂商正在折叠屏领域引领创新，努力创造更轻薄的设备，吸引传统高端机型的消费者。对这一策略演变的支持也体现在研发的重大投资方面，厂商把研发重点放在了折叠屏铰链的设计和材料上，这是减小机身尺寸、重量和增加产品耐用性的关键点。”

该调查还探讨了消费者对大折叠手机的期望。大约70%的受访者认为折叠屏手机的重量应与他们正在使用的智能手机相似或更轻。关于厚度，大多数受访者认为大折叠手机折叠时厚度不应超过10-12毫米。同时，大多数用户愿意为大折叠设备支付人民币7000元至8000元。

今年，中国折叠屏手机市场呈现高增长态势，第三季度同比增长106%。荣耀Magic V2在本季度是最畅销的机型。从第一季度到第三季度，折叠屏市场同比增长约90%，华为占据了最大的市场份额。

荣耀和其他中国OEM厂商加大了折叠屏手机的出货量，同时期望在全球高端市场寻求更快的增长。未来，全球折叠屏市场竞争会更加激烈。

高级研究分析师Mengmeng Zhang表示：“2023年，在整体智能手机市场同比下降小于5%的情况下，中国折叠屏手机市场有望实现两位数增长。随着智能手机厂商提高折叠屏手机的耐用性、更新产品设计和引导产品价格下探，折叠屏手机将会吸引更广泛的消费者群体。此外，独特的折叠屏软件功能，如多任务处理、流畅的内外屏幕联动，也将进一步提升折叠屏手机的吸引力。”